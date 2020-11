Sojo: “Nadie es más grande que el béisbol”

El dirigente de los Tigres del Licey dice a elCaribe que a la hora de hacer respetar las reglas no le importa el nivel que tenga un pelotero

Luis Sojo se considera una persona abierta, con buen sentido del humor y siempre dispuesto a conversar con sus jugadores para que reine el mejor ambiente posible. Pero hay algo que no negocia, bajo ninguna circunstancia y eso es la disciplina.

“Yo soy muy estricto, siempre tengo una sonrisa en los labios, pero respeto mucho lo que hago y a mí no me importa a quién yo tenga en frente, si lo estás haciendo mal o estás violando la disciplina del equipo, yo te lo voy a hacer saber”, dijo el dirigente venezolano, quien tendrá las riendas de los Tigres del Licey en la contienda otoño-invernal pautada para comenzar este próximo domingo 15.

Sojo estuvo durante 13 campañas en las Grandes Ligas y también era un estelar en la pelota venezolana, por lo tanto no tiene que ver con el nivel que tenga un determinado jugador para querer romper las reglas.

“No importa el estatus, no, no. Nadie es más grande que el béisbol, nadie. Se retiró Babe Ruth, se retiró Derek Jeter, Mariano Rivera, y el béisbol continúa, el béisbol continúa”, dijo Sojo a elCaribe en una entrevista en vivo por Instagram.

Recordó una vez que, tras ganar varios anillos de campeón con los Yanquis de Nueva York y siendo estelar en Venezuela, el entonces dirigente de su equipo (Cardenales de Lara), el veterano Phil Reagan, le prohibió que continuara con su rutina de trasladarse en su vehículo y no en la guagua con sus demás compañeros. A la vez, le ordenó que tenía que hacer la calistenia a la misma hora que el conjunto completo tenía en agenda.

“Al otro día yo estaba a las 4:15 en el terreno con mis compañeros y después me subí en mi autobús con todo el equipo. Y eso se lo agradezco yo a Phil Reagan porque lo entendí para cuando me tocara ser mánager. Este señor me dio una lección. Es verdad, yo no soy más grande que el béisbol”, indicó Sojo.

Reglas claras

Sojo dijo que hace saber con tiempo a sus pupilos lo que no le gusta.

“Yo tengo pocas reglas, pero claras. Juégueme la pelota duro y no me llegue tarde. Aquí (en la pelota invernal) pasa mucho eso porque tú te enteras de muchas cosas. Hay jugadores que hacen cosas en estas ligas que no hacen en Estados Unidos porque los despachan rápido porque como tú hay 20, iguales o mejores que tú. Eso de que usted jugó un mes en Grandes Ligas y ya se cree que es grandesligas, cómo va a ser y los países los engrandecen”, dijo Sojo con un tono muy serio.

“Zapatero a su zapato. Albert Pujols es un grandesligas, Omar Vizquel es un grandesligas, Big Papi (David Ortiz) es un grandesligas, entiendes. Entonces, respeta. Yo se lo digo, que eso no es así”, comentó.

Sojo dejó bien claro que antes de ceder en la disciplina, elige recoger y marcharse. “Yo prefiero irme para mi casa. Yo respeto lo que hago y exijo que me respeten”, dijo.