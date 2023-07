Tras un desafortunado accidente Marielis Ramos volvió su vida color de rosa en la búsqueda de una solución para que le volviera a crecer el pelo

Marielis Indira Ramos es una joven oriunda de La Vega a quien un desafortunado accidente hizo que su vida girara más de lo que ella imaginó. Su resiliencia, ganas de salir adelante y confianza en la voluntad de Dios la convirtieron en una mujer exitosa, meritoria y capaz de volver su vida color de rosa. En una entrevista contó a elCaribe los 10 momentos que marcaron su historia.

Crianza

Tengo la dicha de venir de un pueblo, un campo, y tuve una infancia que mejor de ahí no pudo ser, rodeada de animales, gallinas y mis primos, en un patio. Estuve ahí como hasta los 8 años, todos los días jugando con mis primitos en el patio. Tuve una infancia muy feliz, de verdad todos los recuerdos que tengo son agradables. Vida académica

Para mí, esa fue una de las etapas que fueron fundamentales en mi vida. Yo era muy inteligente, todavía lo soy pero era bastante aplicada. Fui cuadro de honor siempre pero hubo un año que recuerdo que me descuidé, en esa etapa de la famosa rebeldía que empecé con mis juntes con amiguitos. La gente dice que con los amigos uno se daña y no, al final somos nosotros mismos que decidimos lo que vamos a hacer pero recuerdo que hubo un año que me quedé en refuerzo y tuve dos materias en recuperación cuando yo siempre fui cuadro de honor. Ese fue un recuerdo que a mis papás les chocó mucho y luego me cambiaron de colegio y en realidad todavía para ese entonces no había tantos sucesos importantes en mi vida por así llamarlo. Luego entro a la universidad. Eso para mí fue muy importante, entré en el año 2011 a estudiar medicina. Desde pequeñita siempre soñé conser doctora. Estaba cumpliendo un sueño porque mi papá me inscribió en la PUCMM en Santiago. Para mí era algo sumamente importante pero luego de tener dos años en la universidad mi vida cambia. Un accidente cambió mi vida

El 13 de agosto del 2013 tengo un accidente automovilístico que cambia mi vida para siempre y a partir de ahí ya sí puedo decir que mi vida se volvió más interesante porque fueron momentos muy difíciles. Primero en el accidente tuve muchas pérdidas, mi mejor amigo que iba conduciendo falleció. Otra chica que iba con nosotros también falleció. Yo tuve fractura de ambos fémures, en la pelvis, la cervical y 25 transfusiones de sangre. Más de un mes en cuidados intensivos. Fue muy difícil. Salida del hospital

Una de las cosas que más me chocaron de este proceso, fue el día que me dieron de alta en el que me dicen dos cosas. La primera fue que mi mejor amigo había fallecido, porque todo el tiempo que estuve hospitalizada no me comentaron nada y la segunda fue que no se sabía si yo iba a volver a caminar. Mis padres buscaron ayuda de un psiquiatra para que me comunicara estas noticias porque para ellos obviamente era muy difícil y honestamente yo todavía estaba en shock, primero por todos los medicamentos y todo lo que estaba viviendo en ese momento yo no lo asimilé. Todo ese tiempo me decían que él estaba en otra clínica hospitalizado. Ese momento fue muy duro, lo recuerdo como si fuera ayer. Recuerdo que yo ni siquiera tenía lágrimas, hay veces que quieres llorar y no puedes llorar, ya luego de ahí fui un mar de lágrimas, pero ese día siento que fue el choque, el trance, tantas cosas en un mismo día, tantas informaciones, que si me iban a dar de alta, que si no se sabía si iba a caminar y que él había fallecido, muchas circunstancias unas tras otras. Renuncio a mi carrera

Me comunican que ya no podía seguir estudiando medicina o que tenía que decidirme porque al no saber si yo iba a volver a caminar era una situación bastante incómoda. Yo quería especializarme en cirugía plástica, entonces un cirujano plástico en una silla de ruedas, que fue lo que a mí me diagnosticaron, era muy cuesta arriba, no imposible pero muy cuesta arriba. El tiempo iba pasando y me daban terapia todos los días de mi vida. Yo volví a estudiar medicina con muletas hice dos semestres pero ya no podía, humanamente no era posible, yo hoy en día no puedo estar mucho tiempo de pie, si estoy sentada debo pararme por momentos y yo estaba muy determinada en que lo que quería era cirugía plástica,entonces un cirujano plástico en medio de una cirugía no puede decirle a un paciente déjeme sentarme, entonces ya era imposible. Algo que me hace sentir muy orgullosa fue que dejé mi índice en 3.8 pero ya no podía. Cortar mi cabello lo cambió todo

Recuerdo que uno de los días más impactantes que es cuando nace todo esto, van a peinarme el cabello y al estar tanto tiempo acostada, yo estaba boca arriba todo el tiempo se me hizo un nudo en el cabello, intentan pasarme un peine y un cepillo y no pasaban. Ni siquiera la tijera entraba bien porque estaba tan liado. No hubo forma y ahí me pasaron un abejón en la parte de atrás de mi cabello. Ese fue uno de los sucesos más difíciles porque ya yo sentía que estaba tocando fondo, pero al cortarme todo mi cabello en la parte de atrás fue como que ya. Esa fue la gota que derramó el vaso, fue la parte más difícil increíblemente pero al mismo tiempo fue lo que me hizo quien soy hoy. Aferrarnos a la fe, saber que todo pasa por algo. Yo iba aprendiendo día a día, era un aprendizaje constante donde iba viendo que todo pasa por algo. Ponerme de pie

El día que logro ponerme de pie lo tengo grabado, fue muy especial porque mi familia tenía 8 meses sin verme de pie. Estaba todo el tiempo acostada, y recuerdo, lo que más tengo grabada son los gritos de mi hermana que me dijo “tú si te ves alta”, pero era porque estaba acostumbrada a verme acostada. Fue muy especial, recuerdo como si fuera ayer, estaba sonando Marcela Gándara de fondo en el video y los gritos de mi hermana. Fundación

Algo importante, que surge a raíz de todo esto antes de Hairplus es que recuerdo que antes decía tengo que agradecerle a Dios que estoy viva, todavía no sabía si iba a volver a caminar, pero decía que tenía que buscar la manera de agradecer a él por estar aquí y tener la oportunidad de vivir cuando otras personas que iban conmigo en el mismo vehículo no la tuvieron, y nace mi fundación. Para ese entonces yo lo que hacía era que recolectaba ropa, la gente de La Vega se unió y me llevaban donaciones de su closet, decía “limpiando tu closet me ayudas a donar sonrisas” y empecé a donar ropas a través de otras personas y ya pues cuando nace Hairplus le hago una promesa a Dios, que gracias a todos los ingresos que yo recibía se iba a crear la fundación, es decir, que hoy en día por todas las compras que las personas hacen desde una ampolla hasta un kit completo, están donando a cientos y cientos de niños y jóvenes a muchas causas sociales”. Mi boda

Me casé en el año 2019, para mí fue un momento muy especial. Estamos juntos desde el 2016, tenemos 7 años de relación. Pienso que al final Dios pone todo en su lugar y encontré y tengo la dicha de decirlo, el hombre que nunca imaginé que iba a encontrar, porque hoy en día es muy difícil ver a un hombre apoyando 100% a tus sueños y planes. Mi esposo renunció a su trabajo de 10 años donde a él le iba muy bien por unirse a mí, para apoyarme porque me hacía falta una imagen masculina, a veces la gente no me tomaba en serio por el hecho de ser mujer, yo me sentaba en una mesa llena de hombres y era como que me ignoraban y me hacía falta ese toque masculino, esa responsabilidad y ese compromiso que trae un hombre. Gracias a Dios tenemos una buena química, mi esposo es el encargado principal de todo lo que es la logística, de todo el tema económico de la empresa y hemos hecho una muy buena mezcla, sus sueños son los míos y los míos son de él, ha sido muy bonito. Reconocimientos

He tenido la dicha y de verdad que me hace sentir muy feliz que mi trabajo sea reconocido pero al mismo tiempo de que sea reconocido es poder demostrarles a los jóvenes que para mí esa es la enseñanza más importante, que sí se puede. A veces, anteriormente tuve reconocimientos y dicen que eso es porque está pegado con un político o cualquier otra razón, y gracias a Dios tus actos se encargan de darte el reconocimiento que mereces y el más impactante ha sido la medalla al mérito de la mano del presidente de la República, en marzo, día de la mujer. Fue algo que marcó mi vida para siempre, primero porque creo que sin temor a equivocarme o soy la más joven que ha sido reconocida o estoy dentro de las más jóvenes y eso es algo que me hace sentir muy orgullosa, y segundo saber que a tan corta edad sí se puede, podemos hacer las cosas bien, que cuando tenemos fe y deseos de superación podemos lograr muchas cosas bonitas.

Todo empezó con RD$1,200

Mariela Ramos es la fundadora de Hairplus, una línea de cosméticos para el cuidado del cabello, la historia de cómo inició este camino empieza con la búsqueda de una solución para ella tras verse en la necesidad de cortarse el pelo luego de su desafortunado accidente.



“Nunca lo pensé como una línea, honestamente yo buscaba una solución para mí, para mi cabello, yo buscaba un menguante, una pócima mágica que me hiciera crecer mi cabello mientras yo estaba en cama. Ahí comienzo a mezclar. Yo tenía mucho tiempo libre porque como no podía caminar, estaba postrada en una cama boca arriba, apenas movía las manos, tenía todas las horas del día para usar internet, ver televisión y comienzo a adentrarme en el mundo del crecimiento del cabello, qué hacer para que el cabello crezca, como tener un cabello más largo en poco tiempo, esas eran todas las cosas que yo idealizaba”, explicó a elCaribe.



Empezó creando un champú como primer producto y regaló las muestras que le quedaban, la gente buscaba más y más de sus muestras, ella no estaba segura si lo hacían por “pena” para colaborar con ella o si realmente funcionaba pero decidió emprender su camino y publicar sus productos a través de su cuenta de Instagram un 12 de abril del 2014.



“Todo esto empezó con 1,200 pesos que era lo que yo tenía ahí que me había regalado un tío y para la gloria de Dios hoy en día nos encontramos en 29 países. La marca se ha extendido mundialmente, obviamente gracias al arduo trabajo que no solamente realizo yo sino un gran equipo que trabaja conmigo, pero al mismo tiempo pienso que también Dios y la fe han sido la clave de todo”.

Sucesos

“Uno se siente muy culpable cuando pasan sucesos como estos. Tienes muchas preguntas, quieres cuestionar las decisiones de Dios, pero no hay respuesta, y hoy ya las tuve. Pero para ese entonces no sabía qué me esperaba ni qué iba a hacer con mi vida”.

Oportunidad

Esa es la importancia de perseverar y aferrarte a ese sueño. Dios me dio una oportunidad a mí para demostrarles a tantos jóvenes que no importa de dónde vengas ni importa con qué cuentas.

Frutos

He tenido momentos en los que he querido tirar la toalla. No todo es color de rosa, hoy en día se ven los frutos, pero la cosecha fue difícil”

Soñar

Lo más importante de todo esto es que siempre se aferren a lo que ellos desean, haciendo las cosas bien, escuchando a nuestros padres, siendo obedientes y tirando para adelante”

Esposo

Pienso que al final Dios pone todo en su lugar y encontré, y tengo la dicha de decirlo, el hombre que yo nunca imagine que iba a encontrar”

Donación

Por cada compra que hacen desde una ampolla hasta un kit están donando a cientos de niños y jóvenes a muchas causas sociales”