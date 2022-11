José Manuel Calderón habló con elCaribe sobre 10 momentos memorables en una trayectoria artística que dio origen a ese género musical

José Manuel Calderón es recordado como el primer bachatero en el mundo y logró, con este género musical, ser el primero en grandes eventos relacionado con este. Con su música se convirtió en el primer bachatero en llevarse un Casandra al mérito en 2009, el primero en cantar bachata en el Teatro Nacional y el primero en internacionalizarla. Compositor de “Amorcito de mi vida”, “Llanto a la luna”, “Me bebí tu recuerdo”, entre otros grandes títulos que dieron origen a un género que hoy representa a todo dar a la dominicanidad y que ha dado la vuelta al mundo.

Nacimiento y crianza

Soy hijo del señor Luis Calderón Peña, Oriundo de las Charcas de Azua y de Hilda Fe Caldupsia de Calderón, oriunda de San Pedro de Macorís. Somos una familia de 9 hermanos de padre y madre y todos estamos todavía cabalgando y caminando por el mundo. Mis padres sí fallecieron, esos son dos momentos que nadie puede olvidar. Me crié en Villa Consuelo y Villa Juana. Mi crianza fue muy buena porque mi papá y mi mamá eran personas de costumbres muy buenas y ellos nos condujeron y nos llevaron por un buen camino siempre. Ellos tenían un sistema de crianza muy bueno y nos enseñaron muchos valores, porque eran trabajadores y honrados. Mi mamá era muy dedicada en la casa. Primer contacto con la música, el arte y la bachata

Yo ya me inclinaba en esta área porque mi mamá tocaba guitarra, pero no vivía de estas cosas. Mi papá le regaló una guitarra en amores y yo aprendí un poquito porque ella me fue enseñando. Ella no lo hacía con propósito de nada, pero a mí me gustó para fines de sobresalir en el medio del grupito donde yo me mantenía, que eran mis contemporáneos, las enamoradas y las serenatas. Eso lo vi como una buena oportunidad para hacer algo y me puse a cantar y escribía canciones. Siempre con el propósito de quizás algún día ser alguien en esto, porque recuerda que para hacer una cosa primero hay que soñarla, uno sueña y se van dando poco a poco y uno si sigue perseverando se logran muchas cosas porque recuerda que yo tengo 60 años viviendo de esto. Yo dejé el asunto de ser mensajero de una vez, renuncié porque me metí en este negocio, que no es malo. Nacimiento de la bachata

Desde mis comienzos ha llovido bastante. Empecé en el año 1962, justamente un día 30 de mayo, por eso dicen que el único género musical que tiene fecha de nacimiento es la bachata, porque el primero que grababa bachata en el país fui yo y ese es uno de los momentos que yo en mi vida siempre voy a recordar. En ese momento se llamaba disco de guardia. Le pusieron muchos nombres pero era para quitarle méritos, era para denigrar, pero qué va, hubo un ejército, que fue el pueblo, que se mantuvo firme y la defendió hasta lo último, es por eso que hay que atribuirles esta música a los guardias, esta es la música de ellos, la bachata. Mi composición – Llanto a la luna

Llanto a la luna, recuerdo muy bien cuando compuse esa canción, porque yo estaba muy enamorado y despreciado también. Esa canción se la compuse a una muchacha, ella lo sabe, pero yo era muy joven. Cuando comienzo a cantar yo tenía 20 años, pero yo estaba enamorado de esa muchacha desde antes, desde los 15 años ya yo estaba enamorado de ella y ella tenía como 12 años. Yo le mandaba carticas y ella me respondía, pero cuando llegó al oído de sus padres, ya sabes, ellos me llamaron y fui, aunque estaba asustado porque yo era un muchacho todavía. Ellos me llamaron la atención. Después de eso ella fue mi inspiración. Esa fue la primera vez que me enamoré. Hace 60 años. Era una persona muy seria y de buena familia y yo valoré todo eso en ese momento. Mi música llega a territorio internacional

Los discos llegaron primero. Después fui yo y me contrataron ya que había una colonia dominicana allá en Puerto Rico. Esos son los que apoyan a uno y después se sumaron los boricuas, nosotros les enviamos discos en cantidad. Puerto Rico fue el primer país que me abrió la puerta y siempre lo recuerdo. Hubo otro país, por ejemplo, Curazao, mis discos se metieron de lleno porque la compañía con la que grababa era una compañía solvente y se expandía, tenían oficinas donde sea y eso fue una suerte para mí porque lo promovían en todas partes. El fenómeno sigue viento en popa, porque sigue arrollando como no se imaginan, que por ejemplo, Francia, España y esos sitios, en África, Japón, eso por ahí, solo hay que ver cómo esas parejas de bailes internacionales, bailan la bachata y cómo interpretan el asunto. La bachata sigue todavía en boga y eso es un asunto, que pese a otros fenómenos que le han pasado por el lado, no la han podido destruir y siempre se ha mantenido en el gusto de los primeros lugares del mundo. Por eso se va ahora el primer festival para atraer el turismo, porque si la bachata es dominicana y la baila el mundo entero, crea una curiosidad en el turista que le gustaría venir al país, a ver el origen, pero el Gobierno debe proporcionar eso, a través de promociones. No me puedo quejar. Las primeras bachatas que sonaron en Nueva York, fueron las de José Manuel Calderón, fue después que siguió el resto, uno detrás de otro y son cosas que las recuerdo con mucho gusto El primer Casandra 2009

Me dieron el primer Casandra al mérito, hoy Soberano, por mi trayectoria y aportes a la bachata. Ese fue el primer Casandra de la época al mérito y eso lo recuerdo porque fui el primero. No tuve que discutir con nadie, sino que me lo pusieron así en la mano. Recuerdo muchas cosas bonitas de esa noche porque había muy buena relación entre los músicos en ese entonces que también estaban, me sentí muy bien, me hicieron entrevistas a nivel internacional. Nominación a los Grammy

Cuando fui nominado a los Grammy, fue otro momento grande porque la promoción que se hace durante un mes, a nivel casi global, se premia. Esos premios son importantes, y que esa academia reconociera mi disco The genetics of bachata, como una de las mejores en ese renglón me llenó de satisfacción. Compartir escenario con…

Vengo cantando con artistas dominicanos e internacionales, muy buenos momentos, desde Sandro, en Boston, cuando estuvimos cantando en un teatro y después con Johnny Ventura, en un espectáculo bonito. A nivel de música y guitarra con Johnny Albino de los Panchos y Daniel Santos. Víctor Víctor me invitó a cantar en un grupo muy selecto donde estaba Pablo Milanés y Joan Manuel Serrat. “Entre amigos” se llamó, teníamos una relación muy buena, porque era una persona muy sana, colaboradora y desinteresada. Declaran la bachata patrimonio cultural

Uno de los momentos más recientes y de los más bonitos que recuerdo, fue cuando junto a una comisión, fuimos a buscar el sí de la Unesco, para declarar la bachata como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, conformada por Víctor Minaya, Carlos Batista Matos, Víctor García, entre otros, incluso hasta mi hijo andaba. Cantamos en la Unesco, hablamos en la Unesco y el resultado cuando vinimos para acá el 11 de diciembre fue un sí. La Unesco dijo que sí, que la bachata es Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad y es de la República Dominicana, conjuntamente con el baile, eso fue un momento agradable. No lo podría descifrar sinceramente, me sentí muy bien, fue una emoción y un recuerdo también inolvidable. Mi vida entera está en un libro

Junto a Marivell Contreras sacamos el libro de mi biografía. Ahí hay muchas cosas de las que se van a enterar porque está escrito con la verdad. Yo le contaba cosas sobre mi vida, pero le pedía que las investigara con testimonios y ella iba, sin importar la hora. Aquí llegó a dormir par de veces porque le cogía la noche escribiendo y buscando datos y cosas, nos hicimos muy amigos. Una persona bien, de verdad, no me puedo quejar de ella. Hizo todas las diligencias como periodista y se convirtió en una buena amiga, quería ayudarme y me ayudó. Mantenemos una buena relación. Ese nombre se lo puso Víctor Víctor. En un artículo que él hizo, precisamente en elCaribe, porque él era periodista también, lo tituló como El primer bachatero del mundo y gracias a la recomendación, y apoyo y el permiso de él me quedé con esa frase y le dije a Marivel, vamos a ponerlo así, porque es verdad.

ADN Bachata World Festival

Desde el próximo 17 al 20 de noviembre se estará celebrando la primera edición del “ADN Bachata World Festival”, dedicado a José Manuel Calderón, por ser considerado el primero en el género. La actividad, producida por ADN Films, se celebrará en en el anfiteatro Juan Lockward, Hotel Senator y Playa Bachata Hotel de Puerto Plata, en el que se pondrá en escena a los principales bailarines de bachata del mundo y exponentes del género para el disfrute de turistas internacionales y público criollo.



Para José Manuel Calderón es un honor representar al género y expresa estar agradecido por ser reconocido en lo que será el primer evento dedicado a la bachata en el país. “Seguimos adelante, gracias a Dios que se hará el ADN de la bachata, el primer Festival de la Bachata aquí, porque se han hecho en el mundo, y aquí se va a hacer el primero comenzando el 17, en Puerto Plata. Es un gran honor que me hacen porque me lo van a dedicar a mí el evento, cosa que me llena de satisfacción. Todos esos son momentos que yo nunca he podido olvidar en la vida”.

A la bachata

“Le pusieron muchos nombres pero era para quitarle méritos, era para denigrar, pero !que va!, hubo un Ejército, que fue el pueblo, que se mantuvo firme y la defendió hasta lo último”

Música de guardia

Hay que atribuirles esta música a los guardias, esta es la música de los guardias, la bachata”.

Bachata reina

Pese a otros fenómenos que le han pasado por el lado, no la han podido destruir y siempre se ha mantenido en el gusto de los primeros lugares del mundo”.

Nacimiento

El único género musical que tiene fecha de nacimiento es la bachata”.

Amor

Me enamoré muchas veces pero no tuve mucha suerte, todavía tengo 80 años y no pierdo la esperanza”.