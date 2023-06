El jueves será la entrega de los Premios Heat en 20 renglones, desde el Margaritaville Island Reserve Cap Cana

La Nueva Cepa es una idea del productor Master Chris, cuyo nombre real es Christian Maldonado. 6272 personas de República Dominicana participaron en el llamado para este proyecto, del cual se siente orgulloso y emocionado. “Yo me traje a los seis finalistas que están aquí haciendo medios y todo, porque hay una nueva cepa. Y es para que aprendan cómo es la industria, para que la gente de los medios de comunicación les den esa primera oportunidad. Y estoy muy contento por mis ‘hijos’”, expresó.



“Yo tengo un álbum casi listo que se llama El científico. Es un álbum con todos mis ‘hijos’ que he desarrollado. Casi todos los artistas que he podido trabajar me dijeron que sí sin pensarlo. Yo siempre he tenido un sueño y ha sido el de ayudar. Y es una meta personal que mi primer disco sea de gente totalmente nueva. Ya después sacaré El Científico”, explicó el muy querido productor, admirado por los jóvenes del movimiento urbano.



Pero en La Nueva Cepa no hay solo música urbana. Entre los dominicanos por ejemplo hay una joven que canta R & B y otro que canta baladas.



Master Chris comenzó en la música escuchando a su abuelo tocar acordeón en su Puerto Rico natal. Después empecé tocando empíricamente, de oído. Muchas influencias familiares. Las parrandas en Puerto Rico. Después tuve un padrastro que era dominicano y era pianista. El fue el que empezó a enseñarme el merengue, y la salsa. Y nos educó un poquito en la música popular porque yo era muy artístico… al que le gusta la música es como al que le gusta las motos o le gustan los carros”, reflexionó.



Dueño de un gusto bien interesante musicalmente hablando que va desde Pancho Céspedes y Luis Miguel hasta Alejandro Sanz y Rosalía, Master Chris es profesor de música y comenzó a trabajar con urbanos hace 22 años. “Y fue bien difícil ir de la música clásica, y la muy tropical, a la música urbana. Pero los urbanos me tuvieron paciencia y me enseñaron. Y gracias a Dios trabajo con ellos hace muchos años”, expresó.



Master Chris recuerda que trabajó con muchos artistas, “entre ellos con Dj Playero que fue uno de los que se inventaron el género. Y me enseñó a mí. La primera persona que me enseñó a mí, que se sentó conmigo y me dijo cómo era, fue Dj Playero, con quien trabajé tres años”, reconoce.



Este martes sus “hijos” presentarán en Premios Heat La Nueva Cepa.



Mar Rendón, la ecuatoriana



Mar Rendón, de Ecuador, es una jovencísima artista que ha venido a Premios Heat. Es una de las artistas que cantará en la premiación. Es la primera vez que viene a Republica Dominicana y está fascinada. Lo de ella es el pop rock y las baladas. Dice Master Chris que es la mejor voz de Ecuador. Ella piensa que es una exageración.



“Digamos que me he entrenado bastante. No creo que sea la mejor en un país donde hay muchísimos talentos, pero me emociona también ser una de las artistas que está poniendo a conocer a Ecuador en la música actual”, dijo a elCaribe.



“Soy cantautora. Empecé con un tipo de música un poco más lenta, pero yo pasé por la Academia, donde cogí tercer lugar. Un momento que me gustó muchísimo y ya después empecé a buscar. Así empecé a hacer la música que a mí me había gustado escuchar y hacer. Desde ahí empecé con una música un poco más rockera, pero no echo a un lado totalmente mi yo baladista”.



Las mujeres que la han inspirado son Demi Lovato, Miley Cyrus, Selena Gómez, no deja fuera a Shakira, Emmy Winehouse y Adele, entre otras.

ELU, el costarricense

ELU, de 18 años, de Costa Rica es uno de los nuevos valores de la música que han llegado a Premios Heat en busca de visibilización. Terminó el bachillerato y estudia Economía. Su nombre real es Jonathan, y cuando le dijo a su padre que se metería a hacer música urbana el hombre puso el grito en el cielo. “Casi me mata cuando vio que me había tatuado ELU en el brazo”, dijo a El Caribe.



El muchacho es muy seguro de sí mismo y con eso tiene gran parte de la batalla ganada. ELU está convencido que su sonido es ELU, un sonido muy diferente. “En mi país cuando escuchan mis canciones ya saben que soy yo”, asegura.



Cantó un pedazo de su más reciente tema “Si mami supiera”. “Se llama así porque mami nunca sabe lo que hace en la discoteca cuando anda de party”.



ELU es un joven convencido de que las buenas letras son las que abren los caminos. Él está en el rumbo.