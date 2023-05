Los miembros de la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica entregarán hoy, a partir de las 7:00 pm, en Cinemateca Dominicana los IV premios Adopresci.



Lo que es hoy la asociación que reúne a los críticos de cine dominicanos se comenzó a conformar hace cinco años en Meridian Events Center, convocados por quien suscribe.



Actualmente, presididos por Dahiana Acosta, no son todos los que estuvieron, ni están todos los que son, pero sí representan una pujante historia que acompaña la evolución de la industria del cine dominicano.

Los críticos no existen para ser comprendidos, ni para caerle bien a nadie. Existen porque la obra de arte no está completa sin el público que la admira y sin la crítica que la valora.



Lo que es indudable es el crecimiento de un cine que sigue conformando su corpus central a partir de los elementos de la identidad que son evidentes ya aquí o allá.



Del buen andar del cine habla la presencia constante de películas dominicanas o coproducciones con otros países, en festivales internacionales de prestigio.



La crítica de cine no se estudia en ninguna universidad dominicana donde sí se estudia cine. Es un oficio que, además de la sensibilidad del que la ejerce, necesita información, ver cine, asistir a festivales en otros países, confrontar, pensar, reflexionar. Adopreci está en el rumbo, pero debe hacerse sentir más en la sociedad dominicana. Ese es su gran reto.



Formarse como crítico de cine incluye tener cada vez más cultura general, pero sobre todo artística.

Adopresci debe ir hacia un nuevo nivel en su papel: dejar un poco la comodidad de los chats y organizar eventos que la acerquen a la sociedad donde ayuden a educar al cinéfilo dominicano; ganarse el respeto de los cineastas, y convertir su premio en una referencia.



Mientras tanto, bienvenidos sean los cuatro premios que entregan los críticos.

Cartel de La Boya, de David Maler. Carajita, un filme que ha llegado lejos.

-Mejor documental:

Isla de dos repúblicas, de Héctor Ulises Montás; Vals de Santo Domingo, de Tatiana Fernández Geara; La República de la Pelota, de José María Cabral; Diáspora, de Héctor Manuel Valdez; El humor en tiempos del covid, de Ernesto Alemany



-Mejor película ficción:

Carajita (productores: Federico Eibuszyc, Alexandra Guerrero, Ulla Prida, Bárbara Sarasola-Day y Marcela Victoria); Una película sobre parejas (productores: Natalia Cabral, Oriol Estrada, Rafael García, Omar Hasbún, Agustín Lama y Pablo Mustonen); Bantú Mama (productores: Clarisse Albrecht, Nabil Elderkin, Iván Herrera, Marco Herrera, Nicolás La Madrid, Edna Lerebours, Fernando Rivas y Tim Voelkner); Rafaela (productores: Danilo Reynoso, Edward Díaz, Archie López, Hony Estrella, Cristian Mojica, Pablo Mustonen y Judith Rodríguez); La Boya (productores: Nashla Bogaert, David Maler y Gilberto Morillo).



-Mejor Dirección:

Carajita, de Ulises Porra y Silvina Schnicer; Una película sobre parejas, de Natalia Cabral y Oriol Estrada; Bantú Mama, de Iván Herrera; Rafaela, de Tito Rodríguez; La Boya, de David Maler.



-Mejor Guión:

Carajita: Ulla Prida, Ulises Porra y Silvina Schnicer; Una película sobre parejas: Natalia Cabral y Oriol Estrada; Bantú Mama: Clarisse Albrecht e Iván Herrera; Rafaela: Cristian Mojica; La Boya: David Maler.



-Mejor Actor:

Ettore D’Alessandro, por La Encomienda; Oriol Estrada, por Una película sobre parejas; Ramón Emilio Candelario por Perejil; Eduardo Noriega, por La Boya;Esmaylin Morel, por Rafaela.



-Mejor Actriz:

Judith Rodríguez por Rafaela; Magnolia Núñez por Carajita; Inti Santana por La Boya; Cecile van Welie por Carajita; Natalia Cabral por Una película sobre parejas.



-Mejor Fotografía:

Carajita (Sergio Armstrong e Iván Gierasinchuk); Bantú Mama (Sebastián Cabrera Chelin); El País de las últimas cosas (Diego Poleri); La Encomienda (Diego Poleri); Perejil (Hernán Herrera).



Mejor Sonido:

Carajita (Franklin Hernández y Nahuel Palenque); Bantú Mama (David A. Hernández); El País de las últimas cosas (Fernando Soldevila); Perejil (Franklin Hernández); Una película sobre parejas (José Homer Mora Acosta).



Mejor Edición:

Carajita (Ulises Porra y Delfina Castagnino); 2. Bantú Mama (Israel Cárdenas y Pablo Chea); Una película sobre parejas (Aina Calleja y Javier García Lerín); La Boya (Gina Giudicelli); Mosh (Juanjo Cid – El Editor Cuir- y Etienne Boussac).



Diseño de Producción:

Carajita (Mónica de Moya y Claudia Madera);Bantú Mama (Karla Read y Joseph Morel); El País de las últimas cosas (Wilhem Pérez); Mosh (Elmer Orlando García y Ricky Folch); Rafaela (Ezequiel Reyna).



Musicalización:

Andrés Rodríguez (Mosh); David Vásquez (El App); Jorge Magaz (Perejil); Carlos Monción y Marlene Lluberes (Bantú Mamá).