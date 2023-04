El cantautor venezolano ofrecerá su primer concierto en Casa de Teatro, con temas de sus dos discos anteriores y del que actualmente produce.



Dueño de un vozarrón poderoso perfecto en las notas medias y las graves, el cantautor Alberto Fonseca está ansioso por que llegue las 9:00 de la noche del jueves 13 de abril, para comenzar a cantar.



Fonseca comenzó a grabar y cantar en público en Venezuela en 1995. Sus temas se escuchaban en las emisoras radiales y sus presentaciones comenzaron a darle posibilidades de vivir de eso.



En el 2005 lanzó “La llave del alba”. Y luego en 2014 entregó “Amor de historieta”, con 14 canciones, de la mano de Darwin Pérez.



En 2017 arribó a República Dominicana y no pudo cumplir con giras en Chile y España debido a que sus documentos habían perimido.



Así que se dedicó a lo otro que sabe hacer: el periodismo. Y publicó una revista con temas de salud, lo cual le ha permitido sobrevivir en el país que le dio abrigo.



Ahora ha llegado el momento -después de normalizar su situación como emigrante- de volver a su pasión principal: la música.



Alberto Fonseca actualmente produce un disco que piensa debe estar fuera en julio o agosto, según dijo en el programa de televisión Famosos Inside, adonde acudió gracias al apoyo de los promotores culturales Henrriete Wiese y Luis Manuel Pérez Olivo.



De sus temas no pueden dejar de escucharse Yo no te olvido y la balada de amor Si me haces falta. Tampoco pueden quedar fuera La luna y tú, El lado oscuro del corazón, Amor de historieta, Amores ciegos, Flores de la montaña, A orillas del presagio, entre otras.



El primer concierto de Alberto Fonseca en Casa de Teatro el 13 de abril, a las 9:00 pm, costará RD$750.