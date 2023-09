Caribbean Cinemas sigue proyectando este fin de semana el filme de Alejandro Monteverde con Jim Caviezel y Eduardo Verástegui, que también produce

Pocas veces antes ha ocurrido lo que con “Sound of freedom”, una obra cinematográfica de denuncia social que se convierte, además, en un éxito comercial.



Caribbean Cinemas sigue proyectando este fin de semana en varias de sus salas la película de Eduardo Verástegui, dirigida por Alejandro Monteverde, con Jim Caviezel.



Se trata de un filme para nada panfletario, aunque el propio tema es melodramático de por sí. Mas no cae en el morbo de escenas que comprometieran la integridad de los infantes.



Lógicamente, la película mueve, remueve y conmueve al contar de manera contundente sobre el fenómeno del tráfico y la esclavización sexual de niños. Exponer que la pedofilia se ha convertido en una poderosa industria mundial muestra la eficiencia de cuando el arte, la ética, el valor y la denuncia social se combinan para estremecer de una manera inédita.



La historia se centra en Tim Ballard, un agente de seguridad que busca acabar con el tráfico de niños para la explotación sexual en el mundo, cuando trata de salvar a la niña Rocío (Cristal Aparicio), de las garras de sus secuestradores. El tema es tratado con respeto y cuidado.



El rodaje del filme comenzó en 2018. Parte de él se realizó en California y la mayor parte en Colombia, específicamente en Cartagena de Indias, Barú, Santa Marta y Bogotá.



Soud of Freedom recaudó 14 millones de dólares el día de su estreno mundial, el 4 de julio del 2023. Un día antes, El 3 de julio de 2023, Deadline Hollywood había informado que la película vendió US$10 millones en preventa de boletos en 2626 salas de cine. Es decir, que en pocas horas había recaudado los cuatro millones restantes.



Según Infobae en las primeras tres semanas la película fue vista por 125 millones de personas.

El presupuesto de Sound of Freedom fue de US$14,500,000. A la fecha de hoy ha recaudado casi 211 millones de dólares. Lo que demuestra que el sonido de la película ha llegado a los corazones de la sociedad. Con los niños y niñas, nadie se puede meter. Ellos representan el futuro de la humanidad.

Público

Hasta el momento de redactar esta nota, en la mañana del jueves, en los cines de Caribbean Cinemas, “Sound of Freedom” ha sido vista por 50,748 personas. Con lo que supera los RD$17 millones recaudados.

Antecedentes

Antes del filme, se habían realizado tres documentales sobre el trabajo de Tim Ballard, más una serie de televisión de siete capítulos.