Desde las 8:00 de la noche, la capilla A de la funeraria Blandino de la Avenida Lincoln ha estado recibiendo a numerosos músicos y artistas que han acudido darle el último adiós a Diomedes Núñez.

Entre ellos Jandy Ventura, quien la noche del sábado conmemoró los 85 años de su padre Johnny Ventura en el teatro La Fiesta con el show Johnny Vive, que se mantendrá cada sábado de marzo.

Pochy Familia, líder de la Coco Band lamentó el deceso de Diomedes, al externar su admiración por el talento del artista cuyo entierro ocurrirá este lunes 10, con la salida a las 10:00 am de su féretro hacia Mao, donde recibirán cristiana sepultura, tal y como expresó el manager del finado artista José Hernández “Papo”.

Jesús Nova, director de la radio de RTVD, se hizo acompañar de Marivel Contreras quien fuese pareja del artista hace aproximadamente una década y media. Con ellos la artista Susana Silfa, viuda de Yaqui Núñez del Risco.

Desde San Pedro de Macorís, Marcos Caminero arribó acompañado de su hija para brindar apoyo a la familia de Diomedes Núñez. Marcel Piel Morena acudió a rendir tributo al amigo y colega que falleció este domingo en el Centro Médico UCE de esta capital.

“Luisín Martí fue quien armó el Grupo Mío, con Diomedes Núñez al frente”, declaró a elCaribe el periodista Luis Ventura, de larga data en el mundo de la industria y quien fuese relacionista público de Los Hermanos Rosario.

A su lado, René Solís, manager de la orquesta merenguera familiar, manifestó que Diomedes era muy querido por todo el sector de la música popular, lo cual corroboró Carlos David quien expresó que cuando él entró a la Orquesta Liberación, Diómedes tocaba tercera trompeta. “Yo entré para organizar un desorden que había en el grupo y pasé a Diómedes para el frente. Más adelante Diómedes consigue una canción que escucha por ahí en el Sur, que es “Las estrellas brillarán” para que yo la cantara. Yo la escucho, le digo a Juan Valdez que haga el arreglo y a Diomedes que la cante para hacer la voz guía”.

“Cuando lo escuché cantarla, le hablé a Bienvenido Rodríguez, dueño del sello, y por tanto dueño de la orquesta, para que Diómedes cantara la canción. Bienvenido no quería porque era Alex Bueno y Carlos David, y a él no le interesaba grabar otro LP y yo le dije: ¿no lo podemos poner en el CD mío en el LP mío?, y él me dijo: ¿y tú vas a permitir eso?, y yo ‘Claro, y le damos salida al muchacho que tiene talento, él lo canta bien’. Y así sale Diómedes como cantante. Él mantuvo siempre un agradecimiento eterno porque de tercera trompeta lo puse al frente y, además, le permití cantar. Por eso en el disco mío sale él cantando esa canción. Desde que éramos prácticamente adolescentes nos conocemos”.

El presidente de Sgacedom, Valerio de León también asistió al tanatorio más prestigioso de la capital. Ocasión en la que externó su admiración por el compositor que fue Diomedes quien sabiamente supo beber en las venas del pueblo dominicano para expresar a través de algunas de sus canciones el sentir más entrañable y raigal de la población.

Los empresarios y managers Raphy D’Oleo, Evelio Herrera, Rafael Shanlate, entre otros, asistieron al funeral incluyendo músicos de diferentes orquestas y público en general, admiradores de Diomedes Núñez.