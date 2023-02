Bad Bunny abrió los Grammy Awards 2023, con una comparsa que entró desde el público. Y de ahí el merengue hizo presencia por primera vez en la historia del evento, con «Después de la playa». Un muñecón era Andy Montañez. Taylor Swift bailaba. Una presentación tropical, colorida. República Dominicana, Puerto Rico. Que viva la música latina puñeta, grito al final.

En los primeros minutos el animador destacó la presencia de figuras como Adele y La Roca, quienes se conocieron en vivo. Por ahí estaban Kendry Lamarc, Taylor Swift, Jennifer López y su esposo; Beyonce y Jay Z llegaron tarde.

El próximo número fue presentado por la esposa e hijas de la rockera Brandi Carlile “Broken Horses”, con un look masculino.

Jennifer Lopez presentó el primer Grammy de la noche. Mejor álbum pop local: ABBA, Adele, Coldplay, Lizzo, Harry Styles y el premio fue para Harey Styles. Dijo que el álbum “ha sido la mejor experiencia de mi vida”.

Viola Davis. Presentó el premio R &B: Beyonce. Por Cuff it.

Mejor album musica Country Billy Nelson Shayana Twain

Billy Cristal presentó a Steve Wonder, quieb cantó junto a Wanmor un grupo vocal de jóvenes, Smokey Robinson, Chris Stapleton. Creadores del Motown.

Mejor duo o grupo performance. Sam Smith & Kim Petras, quien dijo ser transgénero.

Mejor Álbum de música urbana por Un verano sin ti.

Harry Styles con su premio (Fuente externa)

Harry Styles cantó As ir was

Cardi B presenta premio. Celebrando 50 año del hip hop. Mejor album de rap para disco de Kendrick Lamar, por The heart part 5. Para él mismo fue también el premio al Mejor Álbum Rap, por Mr Morale y the Big Steppers.

El premio a Mejor Álbum Tradicional Pop Vocal fue para Michael Bublé por el disco Higher.

Mejor Álbum Pop Latino recayó en Rubén Blades y Boca Livre, por el disco Pasieros.

Mejor álbum alternativo / latino rock fue para Rosalía, por Motomami.

El Tributo a los fallecidos el año pasado mostró entre ellos a Pablo Milanés, David Crosby, Erasmo Carlos, Vangelis, Gal Costa, Jerry Lee Lewis, entre muchos otros.

Madonna habló de lo importante que es ser controversial. Y anunció el segmento musical de Sam Smith & Kim Petras cantando Unhaly. “La principal prioridad de la Academia es representar de manera efectiva a la gente de la música a la que servimos, y cada año, eso implica escuchar a nuestros miembros y garantizar que nuestras reglas y pautas reflejen nuestra industria en constante evolución”, expresó Harvey Mason Jr., director general de la Academia de la Grabación, en un comunicado en redes sociales.

Uno de las principales modificaciones que tendrán lugar el próximo año son los álbumes que serán elegibles para alguno de los galardones. Anteriormente, la regla estipulaba debía contener el 50 por ciento del tiempo de reproducción con grabaciones inéditas recientes (dentro de cinco años posteriores a la fecha de lanzamiento), aunque ahora el porcentaje aumentó al 75 por ciento o más.

Asimismo, se añadieron cinco categorías, incluyendo un premio especial al mérito con la entrega de la mejor canción para el cambio social, que estará determinada por un Comité y será ratificado por la Junta Directiva de la Academia de la Grabación. Las presentaciones que se consideren deben “contener contenido lírico que aborde un tema social oportuno y promueva la comprensión, la consolidación de la paz y la empatía”.

Beyoncé (Fuente externa)

Mejor Grabación Dance / Electrónica lo ganó Beyonce por Break my soul y Mejor música dance electronic, también fu para Beyonce por su disco Reinessance, que la convierte en la artista con mas premios Grammy de la historia. Dios gracias a Dios a su tío Johnny “que está aqui en espíritu”; a sus padres, por empujarle, “a mi hermoso esposo”(sic) y sus tres hijos. Luego Mary J. Blige bajo una gran pamela negra cantó Good Morning Georgeus,por el cual fue nominada.

El Premio Impacto Global Dr. Dre para Dr. Dre en el 50 aniversario del hip hop. Que dio paso a un show de rap con varias reconocidas figuras de la cultura hip hop.

El mejor video del año fue para Taylor Swift por All too well (The Short film).

La Roca presentó el premio al Mejor interpretación solo de pop: que fue para Adele, que lo dedicó a su hijo quien le inspiró la canción Easy on me.

La Primera Dama de los Estados Unidos presentó dos premios. El especial a la mejor canción de temática de cambio social, que fue era reconocer a un cantautor iraní por una canción dedicada a las mujeres de su país, por la cual guarda prisión. El otro fue el Grammy a la Mejor Canción que lo obtuvo sorpresivamente a Bonnie Raid por su canción Just Like that.

La Mejor Grabación del Año fue anunciada por Chris Martin de Coldplay y recayó inesperadamente en Lizzo por su disco About Damn Time, quien dijo que al morir Prince, decidió dedicar sus canciones a cosas positivas.

Steve Lacy cantó Bad Havy.

Pasadas las 12:30 de la noche fue presentado el Grammy al mejor nuevo artista, que fue para Samara Joy una joven nacida en el Bronx que se maravilló de estarlo recibiendo ante tantos artistas que le inspiraron desde niña.

La Gala fue conducida por Trevor Noah.

