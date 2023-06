Una lectura superficial y sin detector podría hacer creer que la noticia de la semana pasada fue Yailín. Falso. La gran noticia y quien estuvo en el medio de los teje manejes de la farándula y grupos empresariales, como una metonimia, fue Arcángel.



Arcángel es un hombre que en su físico recuerda mucho a Haile Selassie. Aquel legendario Emperador de Etiopía. El señor era padre espiritual de los rastafaris. Cuando vino a Jamaica y le vieron en persona se desinfló la admiración. Pero eso no pasa con el reggaetonero. Arcángel es uno de los líderes actuales de esos biznietos de los cultores del reggae.



En los Premios Heat que concluyeron el jueves se le vio pasear la alfombra -no a Haile Selassie, a Arcángel. Iba debajo de una gorra de explorador y un traje de bermudas y camisa a lo Indiana Jones. El sábado y el domingo pasado regaló el más grande espectáculo que ha hecho él en Santo Domingo con invitados de la estatura de Romeo, quien la noche anterior había tenido un sonado triunfo en un estadio de Nueva York.



Just in Time tour es un homenaje a su difunto hermano Justin Santos -de ahí el juego de palabras con Just In Time- muerto a los 21 años en 2021. Por eso dijo: “La vida nos sorprendió con la muerte de él y cancelamos todo”, en una entrevista para Billboard en español



“Me llené de valor, dije ‘ya que a él le gustaban tanto estas canciones, vamos a terminarlo y vamos a hacer un álbum y vamos a dedicárselo a él’” El show es producido por Live Nation. Y localmente lo produjo SD Concerts de Saymon Díaz, con el apoyo de la Cervececría Nacional Dominicana, que hizo una edición especial de cervezas con el nombre del reggaetonero. El cual, por demás es el padrino de Presidente Studio, una nueva plataforma que ha comenzado esa empresa dedicada a los nuevos valores, evidentemente urbanos.



Significados



Cuando Arcángel llegó a la alfombra más bien verde de Premios Heat, y posoó delante del panel de la cerveza República La Tuya, muchos pusieron el grito en el cielo, al considerarlo una traición a la Presidente. Incluso, Santiago Matías Alofoke lo acogió en su mesa, que para eso son amigos. Y allí fue premiado y entregó premio.



Ni corto ni peresozo, Arcángel estuvo antes de su presentación en el Quisqueya en la emisora de Alofoke y posó allí con su edición de Presidente sobre la mesa. Y no pasa nada.



Arcángel se deja querer y sabe que lo suyo, además del reggaetón y subproductos, es hacer dinero.

El concierto de Arcángel en el Estadio Quisqueya

Se trató de un espectáculo explosivo y con ritmo delirante, lleno de efectos y de imágenes en las pantallas led. Lleno también de canciones y de invitados, como Romeo Santos y Eladio Carrión el domingo, entre otros que estuvieron el sábado, como Gigolo & Exece, Justin Quiles, Lápiz Conciente, Poeta Callejero, Químico Ultramega, Bulova, Nipo, Amennazy, Chanty, Vakeró y El Alfa.