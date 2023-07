Además del Gran Micrófono de Oro, ganó el premio al Mejor Locutor Narrador Deportivo

Franklin Mirabal es envidiado y querido a la par por fanáticos y colegas. Su especialidad es convertir la narración deportiva en un espectáculo. Desde ese punto de vista es un innovador. Escribe, narra, polemiza y critica con igual rigor.



Tiene 55 años. Acaba de ganar el Gran Micrófono de Oro en la edición cincuentenaria de la gala de premios del Círculo de Locutores, que nació cuando Franklin Heriberto Mirabal Rosario apenas contaba con cinco años.



Es anoche también recibieron homenajes María Cristina Camilo y los pasados presidentes del gremio. Recibieron premios Iván Ruiz, Domingo Bautista, Julio Clemente, Jessica Hasbún, Miguel Susana, Ramón Tolentino, Luinni Corporán, Miralba Ruiz, Víctor Xavier Familia, David Santana, Yadhira Pimentel, entre otros.



Franklin, conocido como el rey de la radio deportiva, gracias a su trabajo desde el programa Impacto Deportivo, es un arquitecto de frases que han calado profundo en el país.



Cuando en los medios no existía el concepto de periodista 360 grados, ya él lo era: prensa escrita, televisión, radio, internet. Y como si fuese poco, en vivo, en los juegos de pelota es donde alcanza su definición mejor. A veces ha tenido que contar con seguridad, y hasta ha sido agredido por fanáticos. Todas esas cosas le han llevado a ganar los lauros que hoy goza.



Imagino que el Gran Micrófono de Oro que acaba de recibir ha sido su mayor reconocimiento, hasta ahora. ¿Ha sido difícil llegar hasta ahí?

Defino el 2023 como el año más espectacular de mi carrera deportiva. Yo he ganado varias veces el Premio más grande que otorga la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo ACD, pero lo de ahora rompe fronteras,



Lo que se trata ahora es de que mi trabajo como locutor, narrador y periodista deportivo ha trascendido a todas las clases sociales del país, lo que ha provocado que en un hecho sin precedentes para un cronista deportivo, yo he ganado los premios más importantes como Premio Soberano, Micrófono de Oro y Premios Latinos de Nueva York.



No ha sido una tarea fácil. Yo dedico casi todas las horas de mis días para que todo funcione bien en el periódico, radio, TV, libros y redes sociales. Pero lo relevante es que cuando estás enfocado en tu carrera, todo sale bien.



Creo que el impacto suyo en la población se debe sobre todo a las frases que crea. ¿Cómo le llegan? ¿Cómo las crea?

No quiero ser inmodesto, pero atribuye mi éxito a que soy carismático, le caigo bien a la gente, y hasta los que se molestan conmigo por cualquier tema que trato o frases que uso, esa gente forma parte de mis más fieles seguidores. Y otro tema clave, Dios me ha dado la virtud de poder ser exitoso al mismo tiempo en todos los renglones de la comunicación (Radio, TV, Prensa, Libros y Redes) y eso no es fácil de hacer.



¿Cuál desde su opinión ha sido la frase de mayor calado en su carrera?

Con respecto a mis frases como narrador de béisbol, creo que el Mundo no existe un narrador que pueda exhibir casi 100 frases.



Cada fanático tiene su favorita, yo me quedo como “qué bonita se ve esa pizarra”, “quiténse del medio”, “me voy a poner malo”, “señooooores”, entre otras.



¿Cuáles defectos advierte usted en la locución contemporánea ?

A la locución actual no le hago ninguna crítica, salvo a que nunca se puede menospreciar a otro medio. Es decir, quien está en la radio, nunca debe decir que la TV o los periódicos no sirven. Yo lo complemento todo, y a todo le saco provecho.



¿Cuál es la cualidad que más valora en un locutor?

Lo que más aprecio de mi trabajo es que provoco pasiones. Nadie se me duerme, todos están atentos a mí para elogiarme o criticarme, pero jamás me ignoran. ¡Y esa parte la logran los grandes!