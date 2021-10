Bachata de Ranfiel se luce en opening de “Sinergia” en EU

El cantante dominicano de bachata Ranfiel ha admirado desde los inicios de su carrera a la artista chilena Myriam Hernández. Por eso es su felicidad, agradecimiento y emoción por la gran oportunidad que le han dado para abrirle los conciertos de la gira “Sinergia” en Estados Unidos.



El intérprete de “La trampa”, “No quiero saber de ti” y “Alguien especial”, fue seleccionado por la “Diva de America” y su equipo de trabajo para esta primera gira luego de la pandemia.

Ranfiel se presentó junto a Hernández en ciudades como Boston, Massachusetts, Maryland, Connecticut, Philadelphia, New York, New Jersey, Miami, Orlando, Trampas y otros estados.

El bachatero le ha puesto el sabor tropical a los espectáculos, recibiendo el respaldo de parte del público que fue a disfrutar del inmenso repertorio de Myriam Hernández. Puso a vibrar a todo el público con sus contagiosas bachatas, en especial con “La Trampa”, uno de sus más conocidos temas

“Estoy comprometido con mi país, por eso en cualquier escenario donde me presento trato de poner en alto el nombre de la República Dominicana”, manifestó Ranffiel.

Agradeció a Dios y a todos por la oportunidad, en especial a Myriam Hernandez con quien compartió esa bonita experiencia.

Ranfiel Adames inició su carrera en la industria discográfica apostando al merengue y luego pasó al género salsa. Sin embargo, terminaría ganando mayor notoriedad cantándole al género declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad: la bachata. “En la música hay que vivir innovando, uno no se puede quedar estancado, los tiempos están cambiando, la era cibernética está muy fuerte y los artistas tienen que reinventarse”, expresó hace varios meses en el programa “Gerónimo Show”, producido en Nueva York. En esta entrevista recordó que fue el maestro Víctor Víctor quien lo inspiró a cantar bachata, luego de que el fallecido cantautor escuchara algunas de sus canciones. “Tú me has puesto todos los merengues del mundo, pero tú tienes una esencia, tú tienes un gritico, de bachatero natural”, le dijo Víctor Víctor, de acuerdo al relato de Ranfiel.

“La trampa”

Aunque el cambio a la bachata ha sorprendido a sus seguidores, Ranfiel dijo que es “un artista diverso, que no nos limitamos a ningún género”. Una muestra de esto es la aceptación que ha tenido el sencillo “La trampa”, una composición de José Ernesto Peña, con los arreglos de Robinson Hernández.

Dos presentaciones en Santo Domingo

La gira de “Sinergia” ha sido todo un éxito con escenarios a máxima capacidad, en Estados Unidos. Myriam Hernández se prepara ahora para su concierto en el Coca-Cola Music Hall de San Juan (Puerto Rico), el sábado 30 de octubre. Luego, brindará dos presentaciones en República Dominicana, pautadas para el 5 y 6 de noviembre, en el Teatro Nacional “Eduardo Brito”, con la producción del empresario César Suárez Pizano.