Adivinanzas dominicanas, una recopilación de Manuel Rueda, y Relaciones históricas, vol.II, de Emilio Rodríguez Demorizi, se presentarán este jueves 14 de septiembre en el salón Carmen Natalia, de la Biblioteca Nacional.



No tiene mejor manera de celebrar 50 años de existencia la Sociedad Dominicana de Bibliófilos que con libros. Se fundó el 10 de diciembre de 1973. Su presidente actual es Dennis Simó, quien aclara: “En el principio y hasta el año 2010 , primero teníamos 2,000 socios que se comprometieron a comprar cada libro editado cuando se pusiera en circulación y así podíamos imprimir 2,000 unidades de cada título de la primera Colección de Cultura Dominicana. Así se editaron 85 títulos”. Pero ese modelo se fue abandonando con el tiempo.



Los títulos que se editan son solamente de autores fallecidos, libros que no se encuentran en el país, escritos por autores foráneos sobre la República Dominicana. Así mismo se reeditan libros que circularon pocos ejemplares de los cuales no se encuentran en el mercado.



“Ahora tenemos unos 27 miembros y muchos suscriptores que se comprometen a comprar cada libro editado”, asegura. “La sede de la Sociedad es en Santo Domingo pero recibimos pedidos del territorio nacional y del extranjero”.



Según Simó, han podido rescatar libros inéditos escritos por miembros del ejército español cuando la Anexión y por primera vez publicados por Bibliófilos, también libros sobre Haití con primera edición en español.



“En total hemos publicado 202 títulos”, se ufana.



“Tenemos una biblioteca sobre temas de la colonia, de Santo Domingo, de Haití y del Caribe con más de 7,000 títulos”, expone.



Celebrar 50 años con libros



Sobre las actividades realizadas en el cincuentenario, están las publicaciones de Historia de Diplomáticos, de Carlos Federico Pérez; Ensayos, de Ramón Francisco, además los dos libros Relaciones Históricas, de Demorizi y Adivinanzas, de Manuel Rueda. De próxima aparición la Obra Completa de E. Osvaldo Garrido Puello (dos tomos).



Pendiente de publicar este año conjuntamente con el Archivo General de la Nación, Historia de Haití de Thomas Madiou (en dos tomos) e Historia de Santo Domingo de Antonio Delmonte y Tejada (los cuatro tomos).

Personalidades de la Sociedad de Bibliófilos

Fundadores: Enrique Apolinar Henríquez, Gustavo Tavares Espaillat, Bolívar Báez Ortiz, Práxedes Castillo, Silvestre Aybar Garrigosa y Frank Marino Hernández.



Presidentes han sido: Enrique Apolinar Henríquez, Frank Moya Pons, Juan Tomás Tavares, Bernardo Vega, José Chez Checo, Juan Daniel Balcácer, Mariano Mella.



Presidente actual: Dennis Simó.