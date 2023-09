La Gala de Ganadores del Concurso Van Cliburn trajo a Yuncham Lim, Anna Geniushene y Dmytro Choni

La Gala de Ganadores del Concurso Van Cliburn realizado el miércoles celebró una tradición que cumple 30 años. República Dominicana es el único país que cuenta con un concierto en el que participan los tres ganadores, cada cuatro años.



El Concurso Internacional de Piano Van Cliburn que tiene lugar cada cuatro años en Fort Worth, Texas, en honor al afamado pianista norteamericano, comenzó a traer a sus ganadores a República Dominicana en 1993, gracias a la gestión de la inolvidable Margarita Copello de Rodríguez, presidente fundadora de la Fundación Sinfonía, quien propuso a José León celebrar los 90 años del Grupo E. León Jimenes con la gala.



Luego en 1998, 2002, 2006, 2010, 2015 y 2018 se han presentado en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito pianistas como Vadym Kholodenko (Jolodenko), Olga Kern o el ciego Nobuyuki Tsujii, entre otros.



Maria Amalia León y Margarita Miranda de Mitrov continúan desde ambas fundaciones, respaldando el más alto momento del piano que probablemente ocurra en el Caribe cada cuatro años.



Para que se tenga una idea de la importancia del Van Cliburn, este certamen es considerado las olimpiadas de piano del mundo, y los tres ganadores de este año, ya tienen una agenda sumamente cargada hasta muy entrado el año próximo.



Agendas



Yuncham Lim, el sudcoreano, ganador de la medalla de oro con solo 18 años, tiene cubierto hasta noviembre del 2024, con conciertos en Estados Unidos, Hungría, Francia, Alemania, Corea del Sur.

Retomará en febrero del 2024 con presentaciones en Japón, Estados Unidos, Francia, Canadá, Inglaterra, Alemania, Italia, Suiza, y finalizará en noviembre otra vez en EE.UU.



Por su parte la ganadora de la medalla de plata, la rusa de ascendencia lituana Anna Geniushene, quien acaba de ser madre, tiene conciertos hasta mayo del año que viene. Estados Unidos, China, Singapur, Chipre, Italia, el 3 de noviembre será recibida en el Gaida Music festival de Vinius (Lituania), luego irá a República Checa, Alemania, Suiza, Francia, otra vez Lituania, estados Unidos, canadá y Austria.



El ucraniano Dmytro Choni, ganador de la medalla de bronce, tiene presentaciones en Estados Unidos, España, Holanda, Italia, Alemania, Austria, varias veces en cada país, en distintas fechas.

Criterios sobre las ejecuciones



Los tres se acaban de presentar este miércoles pasado en el Teatro Nacional, acompañados de la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de José Antonio Molina tres obras, de las cuales el maestro Molina dirigió dos de memoria. En general, la orquesta estuvo a la altura del momento, brindando un sonido brillante y sólido, sobre todo en la obra de Chaikovsky.



El primero en entrar a escena fue el ucraniano Choni, para interpretar el Concierto No. 3 en Do menor de Beethoven. Una obra puente entre el clasicismo y el romanticismo, en la que el compositor exige del pianista virtuosismo técnico y una sensibilidad aguda para comprender los sufrimientos que arrastraba Beethoven con la sordera que avanzaba. Choni en ese sentido demostró no solo una sólida formación técnica sino también la sensibilidad necesaria para interpretar las exigencias de Beethoven.



Por su parte Anna Geniushene, -que recuerda a una Martha Argerich joven- es también una heredera de la sólida formación de la escuela rusa de piano. Pero aparte de eso, dueña de una personalidad tan atractiva como profunda, tan exigente como envolvente de quien la escucha.



Muchos de los que fueron a la gala salieron diciendo que, al menos esa noche, su performance fue el de más altos quilates.



Durante su interpretación del Concierto No.1 de Chaikovski, fue especialmente memorable la cadenza, así como otros muchos pasajes de la obra, que le permitieron demostrar su capacidad para superar los desafíos de una partitura que va de desde pasajes rápidos a otros de arranques pasionales.



El joven Yuncham Lim es un brillante intérprete, lleno de frescura y bríos, pero aún necesitado de esa profundización intelectual que da el paso del tiempo.



Su interpretación del Concierto en La Menor de Schuman fue tan impecable técnicamente hablando, como escaso de expresividad. Tanto así que algunos de los pasajes líricos y melódicos que abordan disímiles estados de ánimo, eran dados un tanto automáticamente. Sin embargo, sus habilidades como pianista son indiscutibles y el diálogo con la orquesta fue formidable.



A la salida el público eufórico se saludaba como si no se vieran hace mucho tiempo.



Esa efusividad la dieron a sus almas Ludwig Van Beethoven, Piotr Illich Chaikovsky y Robert Schumann, a través de tres jóvenes grandes talentos Lim, Geniushene y Choni. Los tres darán mucho de qué hablar a lo largo de sus vidas. ¡Música, música, música!

Algunos datos sobre los pianistas

-Yuncham Lim 18 años, había ganado antes otros certámenes. Ganar el Van Cliburn lo coloca en la cima, no solo con 100 mil dólares, sino con tres años de carrera profesional garantizados (mientras tanto continúa estudiando). Viajó acompañado de su mamá.



-Anna Geniushene, de 31 años, ganó la medalla de plata. Comenzó en el piano a los 6 años. Dicen que ganó la medalla con 8 meses de embarazo. Es madre de dos. Su esposo también es músico.



-Dmytro Choni, ha ganado numerosos premios. Comenzó a tocar en Kiev a los 4 años. A los 14 arrancó su gran viaje por la música. Ha dicho en una entrevista que la música “siempre es una especie de escondite de lo que sucede en el mundo”.

Piano

Choni, Geniushene y Lim fueron, en ese orden, los primeros músicos foráneos en estrenar el nuevo Steinway & Sons.