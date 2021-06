Margareth Tapia marca la diferencia en la producción de videos

"He decidido soñar y creer en las fortalezas de los sueños", así se manifiestó Margaret Tapia una joven egresada de la escuela de arte dramático de Bellas Artes con formación como locutora, modelo y maestra de ceremonias.

Asegura que en su lista no estaba el ser productora. "La vida no te prepara para ser algo, sino que llega de repente gracias a la formación de todo", indicó la joven.

Ya en el 2017 forma su propia agencia de Casting Mar Casting, en ella busca priorizar la importancia que tiene en las producciones audiovisuales, además lograr el respeto al tiempo del cliente, el respeto al artista y al talento.

Ha participado también como talento en comerciales de importantes marcas de nuestro país.

"Cuando trabajamos en la producción de videos, se cuidan todos los detalles a partir del guión al que le llamamos tratamiento, siendo esta la base para armar toda la logística de lo que va a pasar, el creativo esta del tratamiento que sale de la cabeza del director".

Explica que como productora su rol es que todo sea posible en todos los aspectos, en lo económico, lo que el director quiere y que sea realizable, que no tenga complicaciones a la hora de una filmación.

Al ser cuestionada sobre los videos explicitos que suben algunos artistas, dijo que si la gente no lo consumiera esos videos no existieran."El público es que tiene problema, no podemos culpar a quien no tiene la culpa".