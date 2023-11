Carlos Veitía, director del Teatro Nacional Eduardo Brito, salió a defender su gestión al frente de esa institución, aunque el artículo publicado ayer Las legendarias goteras del Teatro Nacional, en ningún momento hace alusión a su desempeño en la dirección, sino a la responsabilidad del Estado de mantener en buen estado la edificación.



“Solo lo del transfer de lo que has dicho es verdad… en un momento”, expresó en su derecho a réplica Carlos Veitía quien acusó al redactor de “arremeter”, no de informar, pues la planta ha fallado “una sola vez cuando lo de la CAC”.



Insistió en que el periodista debería “crear un equilibrio”.



Veitía negó que el transfer de la planta no funcione. “Porque aquí el transfer de la planta funciona. A todo hay que ponerle atención. Y a todo se le está poniendo. Y la gotera volvió ahora. No estaba antes. De que hay algunas, hay algunas”, dijo. “Sí hay transfer. Dura 12 segundos para protección del generador”, informó el reconocido bailarín y coreógrafo.



“Ojalá que el Gobierno me ponga más atención después de eso que tú has dicho”, afirmó a la vez que aseguró que quien suscribe se estaba llevando por gente que “además de malintencionada, tampoco hizo nada”, refiriéndose evidentemente a administraciones anteriores que nada tienen que ver con lo publicado.



El también director artístico es apasionado en la defensa de lo que piensa es su labor. “Lo de las goteras, ha vuelto. Pero me encargaré no de una, sino de todo el tejado. Un teatro no puede funcionar así. Y se han pasado décadas remendando en vez de solucionar”.



“Lo de la planta no es exclusivo del TN y lo sabes. Aquí no se cobra planta si se interrumpe la energía durante (una función). Solo si la producción quiere función con planta desde el principio”, y pregunta: “¿En qué país vives?”.



El director del TN informó que todos los extintores funcionan. “las mangueras funcionan también. ¡No sé quién te habrá desinformado!”, espetó.



“El teatro es seguro”, sentenció. “Sobre las goteras, hay que acabar con ellas de una vez por todas, no se puede seguir remendando. Después de la tormenta hasta ahora he tenido tres compañías que con drones y todo han hecho reconocimientos que tengo. Estoy esperando cuál de ellas nos va a hacer la mejo oferta. Que no es con el polietileno ese que se va a solucionar lo de las goteras. Eso es momentáneo y es lo que se ha hecho hasta ahora. Eso (se resuelve) con otros tipos de productos y ya el teatro lo está averiguando. Lo puedes poner… Eso es lo que se está haciendo. Desde antes de la tormenta, y ahora también”, enumeró.



“Aquí hay muchas cosas que atender, porque habían muchas cosas que no estaban modernizadas -que ahora no te puedo enumerar-, pero hay que actualizar de todo. Hasta las redes del teatro. Porque las cosas, yo no sé… No estaban atendidas. Lo digo con toda la responsabilidad”, manifestó.



Sobre el tema de las alfombras, expuso que “Aquí se limpian las alfombras todo el tiempo, con aspiradoras especiales, se le quitan los ácaros. Lo que pasa es que bueno, ya cambiar todas las alfombras del teatro, ya tú sabes como es. Pero yo las encuentro en bastante buebn estado, salvo algunos detallitos”.



Informó acerca de las lunetas, que se ha apretado todas. “Con operativos, apretadas. ¡Y no te puedes imaginar cómo estaban cuando yo llegué aquí! Se han apretado en varios operativos. Pero no una. Toda la platea y parte de arriba, se han cambiado del balcón para que tú sepas. ¡Eso dilo, por favor!”, insistió.



“Y faltan muchas cosas que hay que hacer. Muchas”, se sinceró el funcionario.



Carlos Veitía, quien fue juramentado por la ministra de Cultura Milagros Germán el 15 de julio del 2022, como director artístico y general del Teatro Nacional Eduardo Brito, fue designado mediante el decreto 381-22.



Fue fundador del Ballet Nacional Dominicano y por tres años fue su director, en el periodo del 2000 hasta 2003.



Un año después, en 2004, decidió crear la escuela Ballet Concierto Dominicano, junto a su madre la bailarina Clara Elena Ramírez, donde hasta ese momento era profesor y director, cargo que ocupa ahora su esposa Sarah Esteva.