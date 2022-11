Email it

La institución mantiene la exposición “Más allá del yo/Dos a punto de fundir”, del artista visual Carlos Montesino y la poeta y escritora Marivell Contreras.



La exposición es una reflexión sobre la salud mental y a la vez sirve de memoria de la cuarentena. La componen 34 selfies, tomadas en distintos momentos de la ahora lejana “covidianidad” impuesta por la epidemia entre 2020 y 2021.



La muestra es fruto de una cuidada y genial museografía del escritor y crítico de arte Abil Peralta Agüero, y una curaduría compartida entre este y la artista y gestora cultural Mayra Johnson.



“Con ‘Más allá del yo/Dos a punto de fundir’, el Centro Mirador se une a una tendencia de museos y galerías del mundo, de pasar revista a través del arte a los acontecimientos recientes que vivió la humanidad durante la pandemia, y por eso valoramos la propuesta de Carlos y Marivell”, expresó Purísima de León, creadora y fundadora del Centro Cultural.



Abil Peralta Agüero la definió como una muestra que por sus propias características, temporal por la pandemia y técnica por el celular, más la pasión sensible comprometida en la obra fotográfica creada por ambos, se inscribe en un momento creativo “inédito”.



En su análisis de la exposición, la historiadora de arte María Isabel Martínez sostiene que esta “es el resultado de un proyecto donde dos grandes amigos y talentosos creadores se unen para mostrar, a través de la individualidad de sus rostros y de sus cuerpos, el lado más “amable” de la crisis pandémica: La búsqueda creativa de una respuesta para no olvidar el optimismo y el sentido de nuestra propia existencia”.



“La lectura de estos selfies realizados por Marivell Contreras y Carlos Montesino en los más crudos momentos del encierro, nada tienen que ver con el llamado síndrome selfie. La exposición de sus interioridades anímicas y la posibilidad de retar la mirada del otro con la intención de crear un vínculo, sortear el abismo del miedo, la indefensión y la soledad, prima sobre cualquier propósito narcisista en cada uno de estos fotorretratos”, afirma.



La artista, escritora y psicóloga Olga Lara tuvo a su cargo las palabras principales del acto, en las que abordó la tesis freudiana del uso del arte como recurso de salud mental: “Esta selección muestra lo captado de esa realidad, diferentes estados de ánimo en los variados escenarios de los días que marcaron la humanidad, arrastrada por una realidad nueva y chocante. Lo que verán es el resultado de una invaluable catarsis llevada a cabo a través de un sencillo click, en nuestro deseo de captar nuestros estados del alma”.



Carlos y Marivell explicaron que este proyecto es un proceso de sanación que empieza en ellos y que pretende confrontar la memoria de sus visitantes.



La muestra estará disponible al público hasta el 4 de noviembre en horario de 9 am. a 5 p.m.

Ejemplos de mecenazgo, para poder exponer

Agradecieron el apoyo de la familia Guerra de León, del Centro Mirador, así como también de Víctor Vidal y el Grupo NOUS.



Agradecimientos también a Franklyn Pichardo y el Departamento Aeroportuario, así como al Servicio Nacional de Salud, en la persona del doctor Mario Lama. Gracias también a Café Litera.



La muestra sigue colgada en las paredes del Centro Mirador hasta el 20.