Al menos en lo que va de siglo no se daba un encuentro tan significativo de escritores en República Dominicana.



Minerva del Risco ha tenido la sensibilidad necesaria para darse cuenta de lo importante de este encuentro en República Dominicana.



Siempre habrá que agradecerle la asociación de la Fundación René del Risco que ella preside con la Fundación Centroamérica Cuenta que preside Sergio Ramírez y dirige Claudia Neira, con quien ha trabajado codo con codo para que el evento sea el éxito que ha sido.



La gran estrella del festival ha sido el escritor rumano Mircea Cartarescu, quien se encuentra a la vanguardia de la intelectualidad europea.



Cada una de sus intervenciones ha sido una real clase magistral (no eso que llaman por ahí de antemano magistral), de erudición, cultura global, memoria y estructura mental para concatenar elementos a ves de muy diversa naturaleza, épocas y autores.



El escritor español Antonio Sáez Delgado fue quien lo aguijoneó el jueves para hablar de la realidad y de los sueños.



Cartarescu colecciona sueños, y que esto ha sido posible gracias a que lleva un diario, rigurosamente. “Soy en lo fundamental un escritor de diarios. Todos mis libros podrían haber sido escritos en mi diario”.



“El diario es para mí como mi segunda piel. Puedo imaginarme no escribir literatura durante un año, pero no puedo imaginar dejar de escribir mi diario durante dos o tres días consecutivos. Cuando no escribo el diario me ahogo. Siento que interrumpo esa discusión que sostengo conmigo mismo desde hace 50 años”, reconoció.



“El primer registro de mi diario se remonta al 15 de septiembre de 1973… Entonces tenía 17 años. Me gustaría comentarles algo extremadamente raro: este diario no presenta ninguna clase de progreso. La primera que escribí hace 50 años y la última que escribí hace tres días son exactamente idénticas. Es el mismo estilo, es la misma persona. Pero quería contarles que este diario contiene todos los sueños que he tenido en estos 50 años. Hay anotados entre 700 y 800 sueños”, narró el autor de Levante y Poesía esencial.



“Pudiera decirse que he educado esa capacidad de soñar. Una cosa es saber que sueñas y que son los sueños que al amanecer se difuminarán, y otra es la idea de que lo tienes que anotar en la mañana. Mi mente se ha disciplinado: ha aprendido a retener los sueños, y no de forma general, sino momento a momento. Con el tiempo he aprendido a clasificarlos. Tengo series de sueños”, manifestó.

Detalles curiosos del jueves

-La doctora Marian Ochoa de Eribe, traductora al español de la obra de Mircea Cartarescu ha sido su intérprete, con lo cual se ha garantizado una traducción fidedigna y de alta calidad como lo exige la expresión del escritor rumano.



-Los desplantes de la argentina Claudia Piñeiro contra un condescendiente Fausto Rosario Adames dieron vergüenza ajena durante el panel que el periodista dominicano condujo. Fue despiadada.



-En una cena, Rosa Montero bailó merengue y bachata, no muy bien.