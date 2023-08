Probablemente sea el más interesante músico cubano aparecido en el siglo XXI, muy respetado por los clásicos

Acaba de llegar de Japón. Lo próximo será unas presentaciones con Chucho Valdés en septiembre hará una residencia en el Blue Note de Nueva York. Y el 2 de diciembre hará un festival que se llama Cimafest, en Winwood, Miami. Con semejantes salvoconductos llega este viernes al Hard Rock Café de Santo Domingo el más interesante artista cubano del siglo XXI, al menos para quien suscribe: Cimafunk.



Su primer álbum lo lanzó en 2018. ¿Qué Ud quiso decir con ese disco?

Que se puede hacer. El principal objetivo de ese disco fue hacer lo que yo tenía en mi mente. y plasmar que sí se puede hacer tu música. Yo no contaba con ningún presupuesto, ni fondo. Lo hice en mi casa, en un cuarto, con mi cama detrás, y una computadora únicamente. La idea era esa y se lo digo a los chamaquitos: tú puedes hacer lo que tú quieras. Mi primer disco lo hice con una computadora básica, una tarjeta de 50 pesos y un micrófono de grabar trompeta. Las voces de mi disco están con ese micrófono. Algunas con los de Miguel (su grabador) pero la mayoría con el de grabar trompetas.



Me voy es una canción suya ¿fue la que más lo dio a conocer?

En Cuba fue la canción que explotó. Cuando lancé ese disco y esa canción nadie le hacía caso… como que no tenía resultados. Y de pronto explotó. Llevaba tres meses haciendo promoción, no sabía cómo era. Lo estaba haciendo solo. Los que sabían me decían cálmate que eso lleva tiempo. Tienes que esperar que llegue a la gente. Quería sustentar un show, sustentar mi proyecto, mi equipo, y tener ingresos.



Hay elementos en su música que vienen de Pello el Afrokán, de Los Zafiros…

De los Papines…



Es una licuadora perfecta de la música cubana, con las cantidades exactas.

Yo creo que la entidad divina me dijo lo tuyo es esto, encuéntralo y dale candela. Yo sigo experimentando y buscando. No estudié en escuela de música… Hubo algo que descubrí y cuando me sentí en un territorio que dominaba, me liberé y me fui por ahí.



¿Ud es intuitivo?

Sí. Todo lo hago así. Pienso en música todo el tiempo. A la hora de crearlo me dejo llevar. Casi siempre grabo con la voz los instrumentos y después los voy cambiando.



¿Y tiene también de la música campesina?

Sí, bastante. Las letras y el doble sentido. Polo Montañez era para mí… Los dos polos eran El Guayabero y Polo. El Guayabero con el descaro, doble sentido y la maldad, y Polo con la dulzura y el enamoramiento perfecto. Y los dos eran clásicos y originales en la tierra de verdad.



Es la tercera vez que viene al país.

La primera el Covid impidió que nos presentáramos. La segunda, el año pasado en Isle of Light. La tercera es ahora. Y ahora es con el Funtastick tour en el Hard Rock Café. ¡Ya quiero volver!

Concierto de viernes

Concierto: Funktastic tour 2023

Artista: Cimafunk (Cuba)

Invitado: Riccie Oriach

Producción: BuenaOnda

Fecha: viernes 25 de agosto

Hora: 8:00 pm

Lugar: Hard Rock Café Santo Domingo, en Blue Mall

Boletas a la venta en Upea Tickets

Precios: VIP RD$3,042; General RD$2,030.