Medio siglo de existencia del templo más respetado de la escena dominicana: el Teatro Nacional Eduardo Brito, no podía pasar sin pena ni gloria.



Carlos Veitía tuvo que cancelar lo que había sido concebido para celebrar los 50 años del Teatro Nacional, originalmente, tras la decisión de realizar la traída y llevada Feria Internacional del Libro de Santo Domingo.



El empecinamiento en hacer una feria que no tiene sentido a estas alturas, ha traído más de una molestia. Según supo el abajo firmante, la embajada de Israel ha estado muy molesta por los cambios que han hecho no solo de fechas, sino de sitios y actividades. Pero bueno, eso es harina de otro costal.



El aniversario del Teatro Nacional ha vuelto a revivir. Y parece que va a ser en grande. Ya se ha anunciado la puesta en escena de la obra de Manuel Rueda, en una adaptación de Richardson Díaz, “Juana la Loca… ¿locura o conspiración?”, bajo la producción y dirección de Guillermo Cordero y con la actuación de Carlota Carretero, Elvira Tavera, Karina Noble, Hony Estrella, Pepe Sierra, Carla Hatton, Miriam Bello, Miguel Lendor y Joséguillermo Cortínes.



Se sabe según la invitación cursada para la rueda de prensa de hoy que, gracias a la Fundación Sinfonía, la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por José Antonio Molina interpretará la 9na Sinfonía de Ludwig van Beethoven.



Sin embargo, este medio ha sabido algo más.



Estrellas del canto lírico



Según fuentes que solicitaron el anonimatio, elCaribe pudo saber que la sorpresa principal de estas celebraciones será la participación de dos figuras de gran nivel de la ópera mundial.



Una de ellas es la soprano sudafricana Pretty Yende, quien cantara en Londres, en vivo durante la coronación del rey Carlos III, en la abadía de Westminster, justo mientras el rey hacía entrada al recinto y caminaba hacia su asiento.



Esto será el próximo 12 de agosto. Con ella se presentará el tenor Xabier Anduaga, quien con solo 28 años es considerado el más prometedor del momento. Anduaga fue ganador del primer premio, tanto de ópera como de zarzuela, del concurso Operalia celebrado en Praga en 2019. En 2021, obtuvo el primer premio del International Opera World, en la categoría de Mejor Cantante Joven de 2020.



Otro que estará es el finés touma katalaja con quien Yende ha hecho El Barbero de Sevilla. Así como el reconocido barítono austríaco Gunter Haumer. Con ellos las dominicanas Glenmer Pérez y Nathalie Peña-Comas.

La Teatro Nacional, inaugurado hace 50 años

El Teatro Nacional Eduardo Brito fue inaugurado el 16 de agosto de 1973, construido por el arquitecto Teófilo Carbonell Arias, a pedido del presidente Joaquín Balaguer. Carbonell observó en muchos teatros visitados las cosas no resueltas con eficacia. Habló con los técnicos directamente vinculados al escenario. Concibió entonces un teatro que, de acuerdo con el presupuesto disponible, encarnara las más avanzadas técnicas mundiales de entonces.