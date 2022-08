El senador Franklin Romero, quien se echó al hombro el proyecto de ley, fue invitado al Desayuno de elCaribe/CDN

El proyecto de Ley de Mecenazgo fue introducido al Congreso por el entonces diputado Manuel Jiménez en el 2011. Entre idas y devueltas, el proyecto perimió.



Cinco años después, Franklin Romero fue electo diputado por San Francisco de Macorís y la retomó. Crearon una subcomisión donde Romero lucía como proponente, y desmenuzaron la ley. “Pudimos rehacer la ley posible”, afirmó Romero durante el Desayuno de elCaribe/CDN celebrado el viernes pasado, encabezado por el director Nelson Rodríguez.



“El proyecto de ley inició con un 5% de exención tributaria y pudimos llevarla hasta un 2.5%, no del bruto, sino del neto, del ISR (Impuesto sobre la renta), que era el problema que tenía Hacienda, porque era mucho dinero en verdad” reconoció. Siguieron las dificultades entre las idas y venidas en ambas cámaras, hasta que crearon una comisión bicameral y se logró aprobar la ley, que ya fue promulgada y cuyo decreto de reglamento también fue promulgado. A eso le siguió la conformación de la Comisión de Mecenazgo y actualmente se está en la selección de la terna que será enviada al presidente para escoger al Director Nacional de Mecenazgo.



Franklin Romero dijo que la ley ha sido muy esperada por muchas personas no solo mecenas, sino de muchas zonas del arte, del folclor, etc.



Inmediatamente de aprobar la ley, se habló de la necesidad de subir el porcentaje, algo que se analizará. Lamentó que la ciudadanía no conoce las leyes, ni la constitución ni sus derechos.



“Cultura nos necesita como Senado”



Preguntado acerca de las relaciones entre la Comisión de Cultura del Senado y el Ministerio de Cultura, Franklin Romero expresó: “En lo que tiene que ver con la comisión de Cultura del Senado, puedo decirte que teníamos mucho acercamiento cuando estábamos con la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Hubo más acercamiento…”, subrayó.



Tras el nombramiento de Milagros Germán como ministra, “en los meses que tiene, no hemos tenido un acercamiento presencial, aunque si lo hemos tenido, vía correo, vía WhatsApp, vía telefónica, la hemos invitado para la comisión y ha estado viajando mucho… Tiene muchas responsabilidades y ahora estamos pensando en que en esta legislatura sí vamos a tener este acercamiento, porque Cultura nos necesita a nosotros como Comisión, nos necesita a nosotros como Senado, para poder lograr, quizás, ampliar el presupuesto de Cultura, y lograr otras cosas”, manifestó el político.



“Con esta ley de Mecenazgo, Cultura lleva el 50% de su carga más liviana, mucho más liviana, por eso es que hay que hacer mucho énfasis en que Cultura realmente se adueñe de esta ley porque a quien más le conviene es a Cultura. Que empuje la ley, que haga las cosas factibles y más fáciles…”, explicó el senador.



Tal y como ha planteado este periódico, se cometieron errores al convocar el llamado a concurso para la terna que el presidente tendrá o tiene en mano para decidir al director de Mecenazgo. Romero explicó que “había un desconocimiento del llamado concurso para presentar la terma que no estaba contemplado en la ley, en el reglamento. La llamamos para que revisáramos eso”.



“Presentaron el concurso para elegir la terna. La ley no lo contemplaba. Pero ellos de buena fe, en una mesa de consenso, buscando transparencia, lo convocaron. Pero aunque fuera de buena fe la ley no contemplaba que fuera así, entonces ya están haciendo lo correcto. Hay muchas leyes que están ahí, que no se han echado andar nunca”.



Acerca del bajo por ciento aceptado para la exención impositiva de la Ley de Mecenazgo, Romero informó que enseguida que fue promulgada los propios representantes de la clase empresarial que han practicado históricamente el mecenazgo, comenzaron a pedir que fuese del 10%. “Lo bueno es que la ley está aprobada y que siempre es posible de modificar cuando hay una buena iniciativa”, adujo convencido de que en cualquier momento se puede presentar una reforma. Pero lo importante “hay que arrancar”.



Acerca de las posibles demoras que ha tenido la ley de Mecenazgo para su entrada en vigor, se debió a que “la vieron como una carga para el Estado; no la vieron como algo favorable, como una ley que nace con un presupuesto”. Pero, además de eso, la ley viene con plazos, a lo cual habría que agregarle el tiempo de la pandemia.



Impacto en los barrios



Romero explicó que “la Ley de Mecenazgo garantiza el apoyo al teatro como a la música, incluso a los videos juegos, es una ley muy amplia, tiene que ver con el arte el folclor, incluso teleseries, documentales de determinado metraje. Esto es para que todo el talento dominicano pueda desarrollarse con esa ley. Y dinero hay porque hay mecenas y están en esa disposición… ”.



“Con esta ley habrá oportunidades para que los jóvenes con talentos, simplemente con una idea plasmada en un documento, puedan visitar a la dirección de Mecenazgo en busca de que su proyecto reciba el presupuesto para proyectar su obra”, una vez sea certificado de Interés Cultural, con lo cual podrá tocar puertas en busca de fondos de mecenas.

Un trabajo abnegado por la cultura nacional

Hizo hincapié en el valor del trabajo desplegado durante años por Abil Peralta Agüero, “quien para mí es el corazón de esta ley, a quien le debemos casi la totalidad de sus conocimientos puestos a disposición de ella, cómo la ha defendido, todos los talleres y conferencias que ha hecho de esta ley. Estuvo con nosotros en Palacio, trabajando con el Reglamento. Fue la persona que incluso asesoró para hacer el Reglamento. Él es quien conoce la Ley de la A hasta la Z”.