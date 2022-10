Presentó los álbumes Anhelos y desvelos, Vol.2 y Retazos de amor Vol.3 donde aborda diferentes géneros musicales

Félix -Felucho- Jiménez ha tenido una permanente relación con la música, desde pequeño.

La vida política le opacó las inquietudes creativas.



Cuando era presidente del Consejo de Administración de la Refinería de Petróleo, tuvo la feliz iniciativa de crear una escuela de artes en Haina para niños de familias de escasos recursos, donde no solamente aprendían a apreciar las artes, sino a crear si tenían talento para ello. Parece que esa maravillosa labor se detuvo, una vez salido de ese puesto.



Sí se detuvo en firme la labor de reproducción y promoción de obras de la música sinfónica dominicana que permitió hacer llegar partituras y partichelas a orquestas sinfónicas de varias partes del mundo.



Ahora, Felucho, alejado de la política, da riendas sueltas a la creación. Este jueves dio a conocer los álbumes “Anhelos y desvelos”, vol.2 y “Retazos de amor”, vol.3 en los que recoge sus poemas musicalizados, interpretados por destacados artistas criollos.



“Anhelos y desvelos” Vol. 2 y “Retazos de amor” Vol. 3 incluyen piezas de diferentes géneros musicalizadas por destacados artistas dominicanos comoMario Díaz, Herodys Ureña, J.C. Lauren, Dioni Fernández, Miky Barceló, José Antonio Rodríguez y Alex Mansilla.



Ambas producciones musicales ofrecen un recorrido por los géneros como boleros, balada pop, bachatas, merengues bossa nova, baladas, son, balada rock, fuson y salsa.



Los intépretes de estas letras de Felucho Jiménez son Henry García, Ramdo Camasta, Félix D’Oleo, Raúl Ross, Adalgisa Pantaleón, Gina Estrella, Sammy Junior, Ileana Reynoso, Raffy Matías, Sergio Vargas, Nairoby Duarte, Diómedes Núñez, Diomary Castillo y Mariano Lantigua (líder de Aljadaqui).

Asimismo Frank Ceara, Katherine Ester, Davicito Paredes, Miguel Braho, Herodys Ureña y Kaky Vargas.



Los poemas



Los títulos de los poemas musicalizados de Félix -Felucho- Jiménez son: Me despierta la razón; La niña de mis sueños; El deseo de llegar a ti; Diálogo de sordos; Mi soledad; Ella; Deja ya de andar; Dominicana; Este amor de locos; Noche de Santo Domingo.



Además fueron musicalizados, Te imagino dormida; Sonríe, Me despierta la razón; Mi soledad; Besos de amor; Pasó el tiempo de la espera; Una lluvia de boleros; Mi bien amada quién será, y también Esa noche.

Completan las producciones los títulos Algo más que una aventura; Dicen por ahí, Aquel amor primero (declamación); A veces mía, a veces ajena; Dichosa mujer; Suenan los amores; De amor mi alma está llena y La pandemia.



Felucho, flanqueado por dos de sus más admirado artistas dominicanos, Rafael Solano y Niní Cáfaro, habló de la satisfacción que lo embarga con la salida de estos discos.



Informó que las canciones de su primer disco ya pueden descargarse a través de las plataformas digitales de I-tune, Spotify, Apple Music, Claro Música, Saavn, Boomplay, Anghami, KKBox y también NetEase.



Además, se puede tener acceso a esta producción a través de Instagram/Facebook, TikTok/Resso/Luna, YouTube Music, Amazon, Soundtrack by Twitch, Pandora, Deezer, Tidal, iHeartRadio, Tencent, Qobuz, Triller (beta), Joox, Kuack Media (beta), Yandex Music (beta), MediaNet.



Felucho Jiménez, como autor de letras de canciones, parece ser más feliz que en los rifirrafes de la política dominicana.