Irving Alberti y Pepe Sierra regalan, en “Desde el mismo vientre” uno de los duelos actorales más orgánicos y competentes de la escena dominicana de estas décadas.



Irving enriquece de este modo la literatura teatral dominicana con una tragicomedia que, además de ser una temática universal, tiene gran potencial para ser montada en otros países, e incluso ser traducida a otras lenguas.



La obra es un acercamiento al tema de la salud mental, desde la naturaleza de un drama con elementos de la comedia, donde dos mellizos, criados bajo el mismo techo y en igualdad de condiciones, a pesar de nunca haber estado separados, son totalmente diferentes, no solo en temperamento, sino en gustos y el modo de enfocar la vida.



Detrás de las magníficas actuaciones de Pepe Sierra y el propio Irving Alberti, detrás de las constantes carcajadas, el trasfondo de “Desde el mismo vientre” anda por las preocupaciones legítimas acerca de las enfermedades mentales y la necesidad de su atención por parte de psicólogos o psiquiatras.



Irving demuestra ser uno de los artistas más completos de la escena dominicana. Un todoterreno que escribe, produce, actúa y lo hace con éxito. Lo mismo en teatro que en cine, radio o televisión, sea en rutinas humorísticas, como en películas u obras teatrales.



De dos, dos. La primera obra teatral de Irving Alberti fue “Me caso con tu ex”, la cual, detrás del éxito de taquillas será llevada al cine por Archie López.



Ahora “Desde el mismo vientre” estuvo sold out en todas sus funciones del pasado fin de semana. Lo cual demuestra que el Manín se nos convierte en uno de los dramaturgos con mayor eficiencia y productividad del teatro de hoy.



Y a la vez con mayor dominio de temas álgidos. Con giros dramatúrgicos que atan al espectador a la butaca y los suelta exhaustos de emociones.



Con un muy intuitivo y vigoroso sentido del tempo y de los finales inesperados., Irving demuestra tener un excelente sentido de la estructura teatral.



Esta obra sobre mellizos, escrita producida y actuada por Irving, no sería lo mismo si en el rol de su hermano estuviese otro actor que no fuese Pepe Sierra.



El que probablemente sea el mejor actor de las nuevas generaciones, es un bendito camaleón, con un especial sentido de los cambios de estados anímicos y de las transiciones, dibuja otro gran personaje para su colección. No por gusto, Irving lo buscó de compañero. A Irving y Pepe, le acompañan fuera de escena Yanela Hernández y Luvil González.



Aspectos técnicos



La dirección de Ramón Santana no debió ser un trabajo agotador, pero sí agudo. Que trabajar con dos actores de esta índole es muy de recalcar instantes, transiciones, gestuales. Ir a las células del performance. El diseño escenográfico de Fidel López , quien celebra 35 años en el arte,es moderno y claramente funcional. La iluminación, acentuada en los momentos de intimidad.



Se trata de un espectáculo que puede ser minimalista si la necesidad lo dicta. Pienso en viajes al interior u otros países. Y hermoso en cuanto a la riqueza de conmociones en la línea dramática; y de exaltaciones en los personajes.

Algunos datos más de Desde el mismo vientre

“Desde el mismo vientre”, de Irving Alberti, es más que un canto, una alabanza a favor de las personas que sufren problemas psicológicos. Acerca de la necesidad de la prevención, de la necesidad de visitar a tiempo un galeno.



Aquellos que sufren problemas importantes que le han marcado desde la niñez, de no ser debidamente atendidos, pueden convertirse en volcanes dormidos.



Desde el punto de vista psicológico, la obra fue asesorada por Zoila Luna.