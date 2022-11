La Organización Hispana de Actores Latinos (HOLA) entregó sus reconocimientos de este año y una dominicana, Diana Pou se alzó con el premio Mejor actriz del año.



Sin dudas es un aconteecimiento en la carrera artística de la actriz dominicana Diana Pou, a la Mejor Actriz del Año (HOLA 2022 Outstanding Performance by a Lead Actor) por su interpretación de “B” en la puesta en escena de “Mercado Libre” producida por Boundless Theatre Company.



La entrega ocurrió el pasado 14 de noviembre en Nueva York.



La ceremonia se llevó a cabo en el Instituto Cervantes donde se reconocieron a los artistas latinos que han demostrado excelencia en las artes teatrales durante la última temporada.



Este año Pou fue reconocida junto al ícono de Broadway y tres veces ganadora del premio Tony, Chita Rivera, quien recibió el Premio HOLA 2022 por su destacada trayectoria artística (HOLA 2022 Lifetime Achievement Award).



Además de Pou, fueron también reconocidos otros destacados dominicanos como la estrella de teatro y televisión Hemky Madera (Queen of the South), la agente de talentos Wendy Curiel y Emilio Sosa.



La producción en la cual Diana Pou fue protagonista también recibió los galardones de Mejor Actor del Año (Gerardo Gudiño); Mejor Dirección (Ismanuel Rodríguez); Mejor Guión (Luis Araújo) y Mejor Diseño de Producción (María Cristina Fusté y Omayra Garriga). Siendo esta la producción más premiada de la noche.



Diana Pou es uno de los talentos salidos de las manos de la finada actryz y maestra Nuryn Sanlley, con quien debutó en ‘’High School Musical On Stage’’ en 2008. Estudió Teatro Musical en la American Musical and Dramatic Academy, luego en William Esper Studio y en el en el conservatorio de danza Steps On Broadway, entre otros.