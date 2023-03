Email it

Diomary la Mala se presentó de la mano de Billy Hasbún en un show más bien íntimo, con el que dio continuidad a la bohemia.



Amaury Sánchez y Diomary La Mala regalaron “Nostalgia a Piano y Voz”, un show íntimo y bohemio pero, al mismo tiempo, vibrante, hipnótico y cálido, según una nota. Se trató de un ambiente agradable y bohemio, que daba continuidad en el mismo teatro La Fiesta del Jaragua, al ambiente bohemio que habían dejado el viernes Francisco “Pancho” Céspedes, Carlos Macías y Cristian Allexis.



La puesta en escena cuidada y espectacular, bajo la producción de Vibra Production, permitió gozarse la voz de La Mala junto Sánchez al piano,



La personalidad de Diomary, su sello personal, sus altas dotes interpretativas, permitieron convertir cada tema en un viaje a la memoria.



“Nostalgia”, “Como fue”, “Mi amor por ti”, “Para vivir”, “Te perdono”, “Bésame mucho”, “Perfidia”, “Piensa en mí” y “El triste”, fueron algunos de los temas interpretados por la cancionera criolla.



Amaury Sánchez, por su parte, laborioso siempre, propiciando este tipo de juntes, demuestra alegría en el hecho artítico, como debe ser. Ambos artistas entregaron a los amantes de la buena música un espectáculo de intensa armonía.



Diversos géneros musicales fueron brindados por la voz de Diomary La Mala, junto a anécdotas No faltaron invitados como el cantautor y guitarrista Samuel González, con quien cantó “Lucerito de mi sueño”, “Contigo aprendí” y “Somos novios”. Y la joven Elizabeth López, estudiante de música de la Unphu quien asumió el piano en “Sabor a mí”.



Otro invitado fue el tío de La Mala, Héctor Bonilla, en la guitarra, que interpretó “The way we were”, “Tienes un amigo” y “Evergreen”.



Amaury marcó las notas de “Por amor” y para despedir “A mi manera”.