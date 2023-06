El fallecido trovador cubano Pablo Milanés, dejó varias producciones musicales realizadas en los últimos tiempos que irán saliendo.



En ocasión del 80 aniversario del nacimiento del compositor e intérprete cubano Pablo Milanés, ha aparecido recientemente el disco póstumo “Amor y salsa”, 80 aniversario.



Se trata de un disco en el que el cantautor trabajó de la mano de Dagoberto González Jr., quien fuera músico y productor del intérprete cubano fallecido en Madrid el 22 de noviembre de 1922.



Se desconoce con exactitud cuántas producciones dejó encaminadas Pablo. Según ha sabido elCaribe hay al menos otro disco junto a Pancho Céspedes.



El disco “Amor y salsa” 80 aniversario es un álbum de colección, para ahora y para siempre, como Ana Belén que hace Canción y El tiempo, el implacable, el que pasó.



En el disco, Milanés realizó un acercamiento al género salsa con temas propios clásicos y otros menos conocidos. Así mismo participó aportando su timbre particular junto a grandes voces de la salsa, como Oscar D’León, con quien canta “El tiempo pasa”. Gilberto Santa Rosa participa en el disco, donde interpreta a dúo El breve espacio en que no estás. Mientras el dominicano José Alberto El Canario lo hace con dos temas: Quien me tienda la mano al pasar y Desde el portal. Isaac Delgado canta en Cuánto gané, cuánto perdí y Canto a La Habana. La India lo hace en Yo no te pido.



Víctor Manuelle también está en Yo no te pido. Además, están los españoles Alejandro Sanz, Caco Senante Rosario, Ana Belén, los también puertorriqueños Andy Montañez (con quien ganara un Grammy latino por el disco AM/PM), Ismael Miranda, Víctor Manuelle, el colombiano Juanes, el argentino Diego Torres, el nicaragüense Luis Enrique, el dominicano José Alberto El Canario, los cubanos Aymée Nuviola, Gonzalo Rubalcaba, Yotuel e Isaac Delgado.

Otros temas e intérpretes junto a Pablo Milanés

Para vivir (Sanz) Día de luz (Juanes), Años (Oscar D’León), Ámame como soy (Aymée Nuviola, Gonzalo Rubalcaba), El primer amor (Luis Enrique), Comienzo y final de una verde mañana (Rosario), Quiero ser de nuevo el que te amó (Caco Senante), Matinal (Ismael Miranda), Los caminos (Yotuel), Quiero poner en la tierra mis pies (solo Pablo), Amor (Diego Torres).