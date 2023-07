La obra “Doble o nada”, de la dramaturga Sabina Berman, sube a la escena este jueves 6 de julio en el flamante Teatro Lope de Vega, bajo la dirección de Manuel Chapuseaux.



Gianni Paulino y Henssy Pichardo asumen los roles de esta obra, a beneficio de la Fundación Manos Arrugadas que preside la propia Gianni, quien estuvo invitada la semana pasada al programa Famosos Inside que se transmite de lunes a viernes a las 4:00 pm por CDN, canal 37.



“¡Yo creía que era más fácil!” dijo entre risas. “Pero la verdad que cuando veo al teatro se me pone chiquito el corazón. Cuando tuve esa ocurrencia de hacer el teatro , dije que lo veía desde el punto de vista del público. Lo que a mí me gustaría ver en la ciudad de Santo Domingo como lugar para ir a ver presentaciones; como productora de espectáculos, como productora de teatro y como actriz. Cómo me quería sentir cuando me subiera a la sala. Y eso era lo que yo quería darles a los productores, talentos, artistas y músicos”, expresó la también presidenta de la Fundación Manos Arrugadas.



“Creo que tenemos en el centro de la ciudad un teatro que admite de todo, lo mismo obras dramáticas, que obras de títeres; desde teatro caja negra hasta pequeños ballets” admitió. “Tenemos poquito de todo y en una versión pequeña. El teatro acoge en platea 120 asientos y un mesanini que acoge 76 asientos.

Así que tenemos aproximadamente 190 personas sentadas. Y es un público que, de acuerdo con estudios que hicimos de mercadeo en la ciudad de Santo Domingo, es el público promedio para visitar los pequeños espectáculos de una manera cercana”, enumeró.



Los objetivos, la obra



Tras la inauguración del teatro Lope de Vega con un concierto de Milly Quezada hace unos meses, lo primero que hizo su propietaria fue organizar una temporada de teatro. “Nuestro objetivo principal es promover la cultura; ampliar las ofertas culturales de la capital y tal vez colaborar un poquito y tratar de ponernos a la par de las grandes capitales del mundo. Santo Domingo es una ciudad latente, es una ciudad con excelentes restaurantes; es una ciudad con representación de todas las marcas… hay demasiados vehículos en las calles, hay muchos edificios creciendo, pero la apreciación cultural de los habitantes de Santo Domingo, deja mucho que desear”, manifestó.



Sobre Doble o Nada recomienda que es la obra que deberían ver todos los periodistas y directores de medios del país. “Se trata de una obra de literatura rica, desde la inteligencia del cinismo, como es mi personaje o el del machista que asume Henssy Pichardo”, resumió.

Algunas premisas de la obra Doble o nada

La obra cuenta sobre el director de un periódico que padece una enfermedad terminal y tiene que buscar quién lo va a sustituir en el cargo. Podría ser una mujer, subdirectora de la edición digital o un hombre que es el subidrector de la edición impresa. ¿Por qué eligen a las personas? ¿Por la ambición, por la astucia, por el sexo? ¿Cuáles son las estrategias que utilizan los personajes para ascender en las empresas?