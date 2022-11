Email it

El audiovisual de media hora de duración se titula “Larimar, la piedra azul” y ya se puede ver en Youtube.



El artista dominicano Daniel Santacruz presentó su documental, “Larimar, la piedra azul”, este miércoles pasado en una sala del Caribbean Cinemas de Downtown center, con el apoyo de Altice.



El documental tiene como objetivo dar a conocer aun más la importancia, valor e historia de esta piedra única en el mundo, una gema que solo se encuentra en República Dominicana, específicamente en Barahona.



Tras haber lanzado en el 2020 su séptimo disco llamado “Larimar”, el cantautor ganador de un Latin Grammy, que siempre ha sido un enamorado de la piedra azul, se lanza a desarrollar este nuevo proyecto.



En el documental, Daniel visita la Sierra de Bahoruco, entra a la mina, conversa con los mineros, se reúne con artesanos, entrevista a diseñadores, profesionales del oficio y conocedores de la historia y la producción de nuestra hermosa piedra, para crear así un documental de 27 minutos, producido por el propio Santacruz y dirigido por Luis Gómez.



En el audiovisual no pueden faltar canciones de Daniel Santacruz, que sirven de sostén musical a lo que la imagen va narrando.



“Este es un proyecto muy especial para mí. Siempre he sentido una atracción muy fuerte hacia el larimar. Creo que todo fue conectando, primero escribí una canción inspirada en la piedra, luego le puse su nombre a un álbum y al ver que mucha gente me preguntaba y quería saber más sobre la piedra, decidí hacer este documental”, manifestó el artista.



El documental “Larimar, la piedra azul”, “Larimar: la piedra azul” tuvo su estreno mundial durante un exclusivo encuentro en las instalaciones de Caribbean Cinemas de Downtown Center, y ya está disponible desde el 23 de noviembre en el canal oficial de YouTube del artista, @DanielSantacruzMusic.



Cabe destacar que el cantante aprovechó la ocasión para estrenar la versión Deluxe del álbum “Larimar”, que cuenta con algunas versiones especiales de canciones como “Santo remedio (Afro Mix)”, “Bésame siempre” en versión Bachata, una colaboración con su hermano Manny Cruz en el tema “Bajo la lluvia”, y la bachata inédita “Te encontré”.



Daniel Santacruz ha sabido llevar una carrera musical limpia, sana, sin disonancias, y a la vez de indiscutible coexistencia a nivel internacional, ha paseado la bachata, el merengue y otros ritmos por países que han abrazado su carrera y lo ha hecho uno de los cantantes favoritos en la música tropical.

Después de la pandemia, Danny Santacruz decidió pasar buen tiempo del año en República Dominicana, donde también tiene casa.



Daniel Santacruz nació en Nueva Jersey, 23 de noviembre de 1976, de madre dominicana y padre cubano. Cuando era aún muy pequeño se trasladó con sus padres a Santo Domingo donde crece y se siente atraído por la música. Es el segundo de tres hermanos, Sergio y Manny Cruz quien también es cantante.

Discografía y reconocimientos

La discografía de Danny Santacruz

2003 – Por un beso

2008 – Radio Rompecorazones

2011 – Bachata Stereo

2014 – Lo dice la gente

2016 – Toda la vida

2018 – Momentos de cine

2020 – Larimar

Ha sido nominado ocho veces a los Grammy Latinos y ha ganado uno, precisamente por su disco Larimar, Mejor Álbum de Merengue o Bachata del 2020.



Ha ganado tres veces en los premios Lo Nuestro.