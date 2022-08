"Dossier de ausencias" en el Festival de Cine Latino de NY

Email it

Este viernes, el New York Latino Film Festival anunció que el docudrama dominicano Dossier de ausencias (The Lost Children of Jarabacoa), estará dentro de la categoría Largometrajes Documentales del Festival de Cine Latino de Nueva York.

El docudrama -que en otros festivales ha sido seleccionando como ficción- es dirigido por Rolando Díaz, y la protagonista es la actriz dominicana Judith Rodríguez. El guion es de Rolando Díaz y de Alfonso Quiñones, quien es también el productor del filme.

Dossier de ausencias ganó Mejor producción en el Festival de Cine de Trieste (Italia). Asimismo fue Selección oficial en el Festival de Cine de La Habana. Y en el Festival de Miami obtuvo el segundo lugar del premio de popularidad en el marco de la sección de HBO.

Otros documentales junto a Dossier de Ausencias

Dossier de ausencias compite ahora en el Festival de Cine Latino de Nueva York con el también dominicano Morena’s de Ivan de Lara y Victoria Apolinario. También con Omara (sobre la Diva del Buena Vista Social Club: Omara Portuondo), que es un documental de Estados Unidos dirigido por Hugo Pérez.

Asimismo Serán las dueñas de la tierra (Puerto Rico), dirigido por Juan Manuel Payán Tetelbaum; Ajenos a la paz (Colombia), dirigido por Bibiana Angel Rengifo, Noah David DeBonis. Finalmente, What I never Lost (Portugal) dirigido por Marina Tomé.

El festival de Cine Latino de Nueva York se llevará a cabo del 12 al 18 de septiembre.

Dossier de ausencias será proyectado el sábado 17, a las 3:00 de la tarde en el Centro de Artes e Interpretación Julia de Burgos en Nueva York.