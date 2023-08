Email it

El próximo miércoles 13 de septiembre, a las 8:00 p. m., se presentarán en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito tres virtuosos del piano.



La tradición de presentar a los ganadores del muy exigente certamen de piano Van Cliburn en República Dominicana fue una idea y gestión de Margarita Copello de Rodríguez, quien fuera la presidenta fundadora de la Fundación Sinfonía, según dijo al programa de TV Confabulaciones (CDN, sábados, 9:00 pm), Margarita Miranda de Mitrov, actual presidenta.



“Se pudo hacer realidad a través del vínculo con la pianista, filántropa y mecenas española, presidenta de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, Paloma O’Shea”, expresó.



“Gracias a eso se han presentado en el país grandes figuras del piano, como Daniil Trífonov o Vadim Jolodenko”, recordó.



El concierto producido por la Fundación Sinfonía es patrocinado por la Fundación E. León Jimenes, Cervecería Nacional Dominicana, Banco Popular Dominicano, Grupo Propagas, Banco BHD, Ernst&Young, Grupo SID y Citi Private Bank.



Sobre la existencia del aclamado concurso, Miranda de Mitrov explicó que este honra el legado del pianista norteamericano Van Cliburn, quien durante su participación en el Concurso Internacional de Piano Chaikovski de Moscú (1958), en plena Guerra Fría, cautivó al público e inspiró a un grupo de maestros de música y ciudadanos de Fort Worth (Texas, EE. UU.) a establecer un concurso en su nombre”.



Los de este año



Este año se celebra la 30ma edición de este concierto.



Los músicos que participarán en el mismo son el coreano del Sur Yunchan Lim, ganador de la medalla de oro; la lituana representante de Rusia y ganadora de la medalla de plata Anna Geniushene y el ucraniano Dmytro Choni, quien ganó la medalla de bronce.



Todos serán acompañados por la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro José Antonio Molina.



Según una nota de prensa se supo el repertorio que se podrá escuchar y admirar en la noche del 13 de septiembre en el Teatro Nacional: el Concierto en La menor, de Robert Schumann; el Concierto No. 1 en Si bemol menor, de Piotr Illich. Chaikovski; y el Concierto No. 3 en Do menor, de Ludwig van Beethoven.



Las boletas se venden desde RD$500 en Fundación Sinfonía, boleteria del TN y Uepa Tickets. l

Nuevo piano Steinway & Sons para el TN

En esta ocasión los ganadores del Van Cliburn serán los que estrenarán el nuevo piano de cola modelo D de la casa Steinway & Sons en el Teatro Nacional, que por segunda vez, la Fundación E. León Jimenes estará donando al recinto cultural. Este piano representa el estándar internacional en las salas de conciertos del mundo, construido por una firma que es sinónimo de tradición gracias a sus más de 160 años de existencia.