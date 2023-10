La hija de Lola Flores y El Pescaílla, se presentará como parte de su Lo mejor de mí tour, 2023. Y lo hará de la mano de César Suárez Jr.



Después de doblar El Gato con Botas junto a Antonio Banderas en noviembre del 2022, Rosario Flores expresó su deseo de que el 2023 trajera al mundo “mucho amor, mucha paz y que nos entre un rayo de luz que nos ilumine y nos enseñe a mirar por nuestro planeta, que es el único que tenemos”.



El 2023 no ha disminuido en cambio la situación que ella veía en el 2022, pero al menos ha permitido que la industria de la música se reponga de dos años de pandemia.



Así, ya casi al fionalizar este año en que continúa el deshielo de la Antártida y hasta ha surgido un nuevo mar en esa zona, Rosario ha seguido de gira.



La intérprete de Cómo quieres que te quiera; Meneíto; Te lo digo todo y no te digo nada; Algo contigo; entre muchas otras canciones, es una de las voces hispanas más queridas en Latinoamérica, continente que labrara antes su madre.



La cantante no ha actualizado su sitio web desde el 2021 en que publicó el clip de Mariposa. Lo importante es que a los 59 años sus últimas noticias han estado relacionadas con los 27 años de su hija Lola Orellana, la menos expuesta del clan.



“Felicidades @indian.gypsy cumples 27 años, orgullo de madre, el sol de mi vida, la niña de mis ojos. Te quiero con toda mi alma!!!”, han sido las palabras que ha publicado en su cuenta de Instagram.



Mientras tanto, César Suárez Jr. ha anunciado que Rosario vuelve al escenario principal del país, la Sala carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.



Las boletas para ver el concierto están a la venta a través de Uepa Tickets. El costo de las boletas es como sigue: Foso: RD$10,000; Platea (Filas A hasta H) RD$8,500; Platea (Filas J hasta P) RD$7,500; Platea (Filas Q hasta BB) RD$6,500 y Balcón RD$5,000.