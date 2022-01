El conmovedor mensaje de Sur África 2019 a su amiga fallecida Miss USA

Las misses del año 2019 de Sur África y Estados Unidos consolidaron una amistad que pasó fronteras y, en su momento, dejó a un lado la competencia por la corona, que celebraron como si ambas la hubieran ganado.

Ante la noticia del fallecimiento de Cheslie Kryst, representante por los Estados Unidos el mismo año que Zozibini Tunzi de Sur Africa se coronó como Miss Universo 2019, colgó un mensaje indicando lo devastador que fue enterarse de su deceso.

“Cheslie mi amiga, estoy devastada. No pude pegar ojo, atrapada entre no creer las noticias y tratar de entender lo que estaba pasando. Se suponía que me enviarías fotos del atuendo que ibas a usar para una boda este sábado pasado”, publicó Tunzi en sus redes, acompañado de un carrete de fotorgrafías y videos en la que se reflejó la trascendencia de su amistad.

View this post on Instagram A post shared by Zozibini Tunzi (@zozitunzi)



Dentro de las palabras que dedicó a miss Estados Unidos, Miss África agregó que no está “preparada para un mundo en el que tú no existes”.

La ex Miss Estados Unidos Cheslie Kryst falleció este domingo, a los 30 años, tras supuestamente lanzarse al vacío desde una terraza del piso 29 del edificio Orion, en la ciudad de Nueva York.

Antes del suceso, la también abogada escribió en su página de Instagram un mensaje en el que estableció una especie de despedida. “Que este día te traiga descanso y paz”.

Carta íntegra de Miss Afríca 2019

Cheslie mi amiga, estoy devastada. No pude pegar ojo, atrapada entre no creer las noticias y tratar de entender lo que estaba pasando. Se suponía que me enviarías fotos del atuendo que ibas a usar para una boda este sábado pasado y todos los detalles que sucedieron en el evento. Me tomaste por sorpresa Reina. No estoy preparado para un mundo en el que tú no existes.

Espero que estés descansando tranquilo ahora amor. Significaste todo para tanta gente y siempre lo harás. Dejaste una marca en este mundo y tocaste tantas vidas. Celebramos tu vida. Te amo tanto, tanto mi eterna amiga y eternamente Miss USA.