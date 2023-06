La joven merenguera Steffany Constanza recibe el apoyo de dos líderes del merengue en rueda de prensa de evento en Caracas.



”Caracas huele a merengue por todas partes, donde por más de 9 décadas se baila y se canta el ritmo dominicano convertido prácticamente como una expresión cultural obligada en todos juntes familiares, fiestas patronales y grandes eventos”, decía el comunicado que promovía el evento celebrado ayer viernes en Caracas, la capital de Venezuela.



“La rumba del merengue”, una producción de Omar Enrique, tuvo como protagonista el ritmo nacional dominicano, con la presencia en escena de Fernando Villalona “El Mayimbe”, Sergio Vargas “El Negrito de Villa”, Eddy Herrera, Bonny Cepeda y Armando Olivero, Roberto Antonio, Omar Acevedo, Magic Juan y Las Chicas del Can. Como invitada especial la más joven de todos: Steffany Constanza.



El concierto fue el segundo gran evento que involucra a merengueros, después del celebrado en Bogotá, Colombia, el pasado 5 de mayo.



Steffany en voz de grandes



La rueda de prensa celebrada el pasado jueves en Caracas contó, entre otros, con la presencia de El Mayimbe, Bonny Cepeda, Magic Juan, así como Steffany Constanza.



Según un video recibido en elCaribe, Fernando Villalona expresó “Quiero que sepan que esa niña que está ahí -señaló hacia ella-Steffany Constanza, es tremenda cantante, es una tremenda woman-show”.



“Tuve la oportunidad de hacer una canción con ella y hasta un video hicimos. Y ella me hizo sentir muy feliz, así que espero que ustedes la acojan a ella mañana (el viernes), porque ella es buena. Y estoy muy seguro que la van a recibir con todo el cariño”, manifestó el intérprete de Tabaco y ron, Dominicano soy, América Latina, entre otros grandes éxitos.



No bastó con eso. Ni corto ni perezoso, Bonny Cepeda tomó el micrófono para abundar.



“Steffany Constanza es una artista de la época más moderna. Y es una artista con una gran trayectoria, aunque es muy joven, en la República Dominicana y de hecho en otras plazas”, dijo el destacado merenguero.



Y agregó: “Yo quiero… Luis Medrano (su mánager) me bautizó como su padrino. Con el permiso tuyo”, expresó dirigiéndose a El Mayimbe. “¿No te sientes mal?, preguntó Bonny. Y en broma le dijo a Fernando “¡Ah, que tú eres el padre! Bueno entonces, pido un fuerte aplauso para esta joven cantante”.

Gran concierto de merengue en Caracas

Juntos por primera vez, llegaron a la terraza del CCCT con La Gran Rumba del Merengue en Caracas los artistas exponentes más grandes de los 80 y 90. El Mayimbe Fernando Villalona, Sergio Vargas, El gigante Eddy Herrera, El maestro Bonny Cepeda, Magic One, El Negrito del Swing. Como anfitrión el príncipe del merengue, Omar Enrique. Roberto Antonio, Las Chicas del Can, y como invitados especiales, Omar Acevedo y Steffany Constanza.