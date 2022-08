Reúne 16 orquestas en La Confluencia de 12 m a 10 p.m.

Luis Medrano debió pasar los dos años de confinamiento, calculando paso a paso en la habitación del hotel donde reside, lo que iba a hacer con el que pudiera ser su evento estrella.



El Súper Mega Ultra Merengazo 2022 será este domingo 28 de agosto en La Confluencia, Jarabacoa, dentro del parque ecológico donde se dan las manos el Yaque del Norte y el río Jimenoa.



El merengue vuelve a ser -como ritmo- el centro de un evento, en el país donde es ritmo nacional y donde menos políticas hay para darle preeminencia y brillo, de manera que no solo esté en el corazón del país, sino de las futuras generaciones.



Este evento tiene ante sí el reto de hacer quedar bien al merengue, mejor dicho a 16 agrupaciones musicales cultoras del merengue, para tocar durante 10 horas.



Para eso se necesita orden y disciplina. Y Luis Medrano ha emitido una nota de prensa que casi parece un edicto real.



Dice Luis Medrano: “Lo más importante en este evento eres tú, tenemos que cuidarte y cuidar los derechos autorales de los artistas y músicos en imagen y sonidos. Esperamos que disfrutes este Súper Mega Ultra Merengazo preparado con entusiasmo, amor, con mucho corazón y pasión para que lo disfrutemos en familia y en grande. Gracias por tu cooperación y comprensión”.



El evento cuenta con el apoyo de la Cervecería Nacional Dominicana y Banreservas.



Las entradas al evento tienen un costo de RD$660 en General, y de RD$3,250 VIP.

Prohibiciones y limitaciones en el evento

Se prohíbe entrar con armas de fuego o con objetos corto punzantes.



No se acepta fumar. Cigarrillos, cigarros, cigarrillos electrónicos (vapeadores) ni hookah. No se acepta entrar ni fósforos, ni encendedores.



No se aceptan cámaras profesionales, ni la filmacion o grabación de los artistas con celulares para uso comercial, ninguna filmación o grabación con celulares u otro tipo de grabación pueden pasar de un minuto por tema para uso de noticias o privado.



No se pueden hacer transmisiones en directo durante el concierto, ni después por redes sociales, páginas web, blogger o canales públicos o privados.



No se acepta entrar con botellas de ningun tipo, ni envases de vidrios o metal. No se acepta entrar con bebidas alcohólicas, ni de cualquier otro tipo.



No se acepta entrar con alimentos (comidas) de ningún tipo, ni mesas.