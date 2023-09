Uno de los sones más conocidos de la historia de la música cubana es Mamá, son de la loma, del compositor, músico e intérprete Miguel Matamoros (1894-1971).



“¿De donde serán? Ay mamá. ¿Serán de la Habana? ¿Serán de Santiago? Tierra soberana. Son de la loma y cantan en el llano ya verás”, dice el son nacido en 1922, en Santiago de Cuba.



Alberto Mugercia, musicólogo de esa región cubana, dejó para la posteridad esta conversación con Miguel Matamoros, en la que le confesó: “El son de la loma no se llama así, sino Mamá, son de la Loma. Ese número se me ocurrió en el año de 1922; fue una noche en que yo estaba dando una serenata en Trocha y San Pedro, frente al sanatorio La Colonia Española; conmigo estaba tocando y cantando Alfonso del Río. Entonces de una casa cercana salió una señora con su hija pequeñita y dice así: ‘Señor, señor, mi hija quiere conocer a los cantantes, quiere saber de dónde son’. Me inspiré en esa pregunta y esa misma noche hice el resto de la poesía. ‘Son de la loma’ quiere decir que son de Santiago, y ‘cantan en el llano’ significa que cantan en La Habana”.



Por su parte el etnomusicólogo Jesús Blanco Aguilar, autor del libro “Ochenta años del son y los soneros del Caribe”, señala que en 1922 el legendario tema fue editado por primera vez por Pastor R. Lahera, en la calle Villegas No. 18, en La Habana. La canción aparece inscrita como Mamá con el No. 16 de la Secretaría de Agricultura, Comercio y Trabajo.



Uno de los coleccionistas e investigadores de música cubana más importantes es Cristóbal Díaz Ayala, autor de la Enciclopedia Discográfica de la Música Cubana (1925-1960), y cuya colección de discos valorada en dos millones de dólares fue donada al FIU, donde existe una persona dedicada exclusivamente a atender esa colección, ha aportado datos importantes.



Según Díaz Ayala, radicado en Puerto Rico, “Mamá, son de la loma” fue grabada por el Cuarteto Cruz, de Juan Cruz, el 9 de marzo de 1923, como Al son de la loma; también por el Trío Villalón, de Alberto Villalón, el 26 de septiembre de 1923 con el mismo nombre, y por el dúo Pablito y Luna, de Pablito Armiñán y Manuel Luna, como Mamá, son de la loma en julio de 1923. Años después fue grabado por el Trío Matamoros en New Jersey el 28 de mayo de 1928. De modo que este 2023 es el año del centenario de la grabación de “Mamá, son de la loma”. La primera vez que la habían interpretado juntos fue el 8 de mayo de 1925, reunidos por primera vez, en el barrio Los Hoyos de Santiago, en la casa de Matamoros, en su 31 cumpleaños.

¿Cómo nació el Trío Matamoros?

El día del cumpleaños de Miguel, el 8 de mayo de 1925, Cueto le presenta a Siro Rodríguez, para hacer segunda voz del conjunto, así es como nace el Trío Matamoros.



La primera vez que grabaron juntos para la RCA Victor fue en Camden, New Jersey, Estados Unidos, en tres días: mayo 28, 29 y 31 de 1928 y fueron 21 los números grabados, entre ellos “Mamá, son de la loma”.