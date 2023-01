Fue invitado con el filme The Runner al XV Festival de Cine Global SD, inaugurado ayer en el Teatro Nacional

Cameron lleva en su rostro la marca de su abuelo, el legendario Kirk Douglas y de su padre Michael Douglas. Lo ves y sabes que es uno de ellos. Ahora ha regresado a República Dominicana -estuvo a los 10 años en Casa de Campo- y quiere hablar español. De hecho lo hablaba de pequeño cuando su madre vivía en el noreste de Mallorca en España. Es uno de los invitados del Festival de Cine Global de Santo Domingo que se inauguró ayer en la tarde noche en el Teatro Nacional.



La película The Runner que le trae al festival, le dio la posibilidad de estar del otro lado de la realidad. ¿Cómo se preparó para ese papel?

Realmente me sentí gratamente sorprendido al leer el guion. Es un papel muy interesante como se describía en el guion. Y el director me dio mucha libertad para que lo trabajara. Ese personaje está creado originalmente como un policía malo. Tras hablar con el director, me interesó humanizarlo más. Un ser humano no es completamente malo ni completamente bueno. Unos son mejores que otros. A este personaje logré asumirlo con buenos y no tan buenos momentos. En general como actor, me fue fantástico trabajar con la directora Michelle Daner. Como actriz y directora es muy buena con lo que hace. Me fue muy grato poder trabajar con una directora así. Esto permitió experimentar, divertirnos, intentar cosas nuevas en la película.



En 2003 salió la película “Cosas de familia” que tiene la característica de poner en pantalla a tres generaciones de una misma familia de actores. Usted tuvo la oportunidad de actuar con sus abuelos, la leyenda Kirk Douglas y su abuela Diana Love Douglas; así como con su papá Michael Douglas ¿Qué anécdota le queda de esa experiencia?

En primer lugar aprecio mucho que menciones a mi abuela Diana, que fue una amantísima actriz. Normalmente cuando se habla de esta película me preguntan por mi padre y mi abuelo, pero no por ella. Fue una experiencia adorable. Fue mi primera película. Y trabajar con las personas que más quiero y respeto en la vida, mi familia, fue inolvidable. Lo aprecio mucho. Aparte de trabajar con una actriz que hoy es tan importante como Michelle Monaghan. Para ambos fue nuestra primera experiencia.



¿Hacer cine independiente es fácil en Hollywood?

No (sonríe). Yo pienso que la experiencia de hacer cine ha ido cambiando mucho. Hoy están las plataformas de streaming. La declinación de las películas en pantallas es cierto: ha disminuido. Todo en la vida está cambiando y esto obliga también a la industria del cine. En algunos casos para bien y en otros para mal.



¿La actuación la ha sentido como una obligación familiar o como una vocación que le viene en el ADN?

Es muy buena pregunta. A los 22 o 23 años, no era una prioridad de interés en mi vida. Antes de eso mi interés se debía seguramente a que mi familia estaba inmersa en la industria del cine. Siento que en la vida real, en momentos he sentido que he estado actuando. Y cuando he hecho un personaje en una película he sentido que ahí he sido honesto. Una ironía interesante.



Ud estuvo en prisión siete años por posesión y tráfico de estupefacientes. Dos de esos siete años fueron en confinamiento. ¿Qué pensaba en los momentos más oscuros de su conciencia?

Muchas cosas pero para responder brevemente. Traté de usar cada día y cada situación como un ejercicio, para ponerme en la posición de aprovechar y lograr mis objetivos cuando fuese liberado. Cuando recuperé mi libertad tuve que tomar decisiones. Y me decía a mí mismo: me sentiré bendecido si tengo otra oportunidad que yo me encargaré del resto.



En su libro autobiográfico usted describe un momento bastante difícil, cuando su padre reconoció que tenía que alejarse de usted para protegerse a sí mismo y a su familia. ¿Cómo se siente su padre ahora acerca de usted?

¡Wow! Nosotros tenemos una relación muy cercana actualmente. Cuando uno está en la situación en que estuve, privado de la libertad, me sentí muy afortunado de recuperar la perspectiva. Y por supuesto de trabajar en esas expectativas. A medida que crecemos vamos evolucionando. Pero siempre toma un tiempo, en este caso a mi familia, para analizar y entender esa evolución. Mi objetivo es llegar a un lugar en la vida, cuando pueda mirar atrás y ver esos momentos difíciles y sentirme agradecido por haberlos vivido. Sin esos momentos no estaría en el lugar en que estoy.



¿Cómo ve el futuro?

Muy bien. He estado ocupado, trabajando. Terminé una serie (The Crowded Room) para Appel TV con Tom Holland y Amanda Seyfried. En abril rodaré en Colombia el filme Blocknote. Ahora escribo un guion. El tiempo lo divido entre mi familia, mi trabajo y mi salud.

