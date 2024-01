El nuevo álbum de la más popular artista chilena estará íntegramente en todos los soportes digitales desde el 18 de enero

Aunque no se sabe la fecha exacta de la presentación -hacia fines del año actual- de Myriam en República Dominicana, con su nueva gira, se sabe que Tauro, el duodécimo álbum de estudio de la cantante, una producción esperada de 10 nuevos temas con el estilo distintivo y único de Myriam Hernández en la canción romántica, estará disponible en formato digital desde este 18 de enero.



Se recuerda que la artista chilena estuvo en el Teatro Nacional el 14 de febrero del 2023, hace menos de un año con su gira Mi Paraíso.



“Cuando no te queda tierra firme ya bajo los pies”…, así comienza el tema Invencible, lanzado por Youtube hace cuatro meses.



El tema, como el disco, da continuidad a una de las carreras más sostenidas de una baladista latinoamericana, que resultó merecedora de un Premio a la Excelencia Musical Latin, durante los Grammy 2022.



Según la nota enviada por su oficina, el nuevo disco, ‘Tauro’, define la fuerza, la personalidad, el tesón y el temperamento en este nuevo trabajo junto al productor y compositor español Jacobo Calderón, su aliado artístico.



La nueva producción discográfica o reúne los cuatro sencillos estrenados durante el último año ‘Nos lo hemos dicho todo’, ‘Invencible’, ‘Solo cuídate y adiós’ y ‘Con los cinco sentidos’ que ya suman más de 11 millones de reproducciones en YouTube y Spotify y además de otros seis temas inéditos, que completarán el álbum entero el jueves 18 de este mes.



Cada una de las nuevas canciones cuenta con su respectivo videoclip para su canal de YouTube y el álbum estará disponible en las distintas plataformas de música digital (Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Music, Claro Música y YouTube Music). “Me siento feliz de la evolución que he tenido como mujer, como artista, y como persona porque he sido capaz de mantener una carrera y una familia”, ha confesado la intérprete en una entrevista a El Comerico, de Perú, hace dos años.



Canciones suyas como “Huele a peligro”, “El hombre que yo amo”, “Peligroso Amor”, “Te pareces tanto a él”, “Herida”, “Se me fue”, “Un hombre secreto”, “Mío”, pertenecen a lo más intrínseco del repertorio romántico latinoamericano, desde fines de los años 80.



A partir de su encuentro con el productor Jacobo Calderón, durante la pandemia, su música ha tenido un nuevo impulso, en lo que podría significar un modo de refrescar su propuesta artística, en la que la sensualidad, el sentimiento y la dignidad femenina no están en juego.



Su esposo y mánager Jorge Saint Jean, con quien este año cumplirá 32 años de matrimonio, y sus hijos Jorge Ignacio (28 años) y Myriam Isidora (26), son sus querencias más inmediatas, su núcleo más cercano. Pero en su vida no todo ha sido caminar sobre nubes. Hubo un tiempo en que sufrió violencia física y psíquica en una relación que tuvo con un novio cuando era jovencita, y hasta tuvo que tirarse de un auto en movimiento para salvar su vida.



La madurez es la suma de un recorrido en el que aquello que quedó atrás se convirtió en una lección de solidaridad con las mujeres que han sufrido violencia.

Gira Invencible y discografía

Para este 2024 la artista continuará con su “Invencible World Tour” por regiones de Chile, incluyendo el 13 de enero en el Festival Internacional del Globo Santiago, que se realizará en la Laguna Carén, y una tarde después en el Festival de Talagante.



En febrero se presentará en el SND Arena de Asunción de Paraguay, el día 10 en el Festival de Limache y el domingo en Andacollo.



Además de dos conciertos en el Teatro Municipal de Viña del Mar los días 23 y 24 de febrero. Luego en marzo estará en cinco ciudades de Estados Unidos: New Jersey, Nueva York, Boston, Miami y Orlando.

Además de shows programados en España, Italia, Colombia, Perú, Argentina, Panamá, República Dominicana. Ecuador y otras ciudades del continente latinoamericano.



Discografía:

Myriam Hernández I [1988], Myriam Hernández II [1990], Myriam Hernández III [1992], Myriam Hernández IV [1994], Todo el amor [1998], + Y Más [2000], Huellas [2004], Enamorándome [2007], Seducción [2011].