La Editora Nacional con Margarita Marmolejos apunta a convertirse en un ente irradiador del libro y la literatura

A la llegada al recinto ferial un grupo de estudiantes de un liceo de Azua, acompañados de sus profesoras, que dijeron a elCaribe que habían viajado como cada año a la gran experiencia de la fiesta del libro y la literatura. El gesto es importante, porque rompe las barreras de la politización y la burocracia, del que debe ser el evento más importante de Cultura.



Es verdad que el público que el domingo asistió a la Feria Internacional del Libro era escaso –en relación con años anteriores- aunque es probable que esto mejore. Claro que faltan los muchachos que aporta el Ministerio de Educación que este año, gracias al rifirrafe de Mariposas de acero, hizo mutis por el foro.



La feria se ha renovado con costosos pero eficientes pabellones climatizados, que dicen adiós a aquellos quioscos con lonas plásticas que más parecían polleras y que funcionaron muy bien, hasta el año pasado. Los pabellones reúnen grandes grupos de editoriales, sellos, libreros y revendedores de libros viejos.



La Editora Nacional



Al fin la Editora Nacional pudo tener una participación destacada en la feria, después de la incertidumbre con sus nuevos títulos.



Margarita Marmolejos, directora de la editora, expresó a elCaribe su satisfacción por las nuevas 16 obras que se suman al catálogo de la casa editorial más importante del país. Entre los libros ya expuestos en el stand principal, a la entrada del pabellón de editoriales, se encuentra Crónicas crónicas, del escritor y poeta René Rodríguez Soriano fallecido el 31 de marzo del 2020, quien dejó varios libros póstumos y este es uno de ellos.



Marmolejos otorga gran importancia a la novela Dominicana, de Angie Cruz, en traducción al español de Kianny N. Antigua, una novela premiada y destacada por importantes medios como The New York Time Book Review, NBC, Vanity Fair, Esquire, etc.



Rosa Silverio antologó y prologó Las aves que un día emigraron, una selección del cuento dominicano en Europa.



Sin pasar por Go, una selección de narrativa dominicana contemporánea, realizada por Rita Indiana, con prólogo de Lorgia García Peña, incluye a Rey Anddújar, Alanna Lockward, Karol Starocean, Johan Mijail, Ángela Hernández, Juan Dicent, Aurora Arias, Rosa Silverio, Belié Beltrán, Mario Dávalos, Frank Báez, Josefina Báez, Miguel Yarull y Katty Martínez. De esta excelente selección, cuyo diseño interior es inusual aunque vintage (recuerda aquellas fascinantes ediciones de los 60), no es comprensible el orden de los textos antologados. Ni por orden alfabético, ni por edad, ni por sexo, ni por temáticas. Falta una dramaturgia interior. Aunque su mirada es tan hirsuta como no convencional. Quizás esa sea, a fin de cuentas, su coreografía.



Otro de los libros es Viaje al centro de los mitos, de Odilius Vlak (que es el seudónimo literario del azuano Juan Julio Ovando Pujols) con ilustraciones de Eddaviel (Edison Montero), libro que merecerá en futuras ediciones máselegancia y calidad de papel para una obra donde la milustración es portagonista.



Otra obra de ciencia ficción es una antología caribeña del género titulada Confederación eléctrica antillana, cuyo título que parece salido de un gavetero de la Superintendencia de electricidad, con muy poca imaginación. Preparado por Yoss, Melanie Pérez Ortiz, Olidilius Vlak y Rafael Acevedo, éste y Yoss tienen la cachaza de incluirse sin prigilio y el cubano abrir su selección… consigo mismo.



El libro, la lectura



El libro ha ganado en protagonismo en la feria. Lo que debe refrendarse con más cantidad de libros editados, pero sobre todo lectores. Se hace necesario que la Editora Nacional sea la primera en comenzar a promover el libro electrónico en sus stands. Llevamos unos 20 años de atraso en este sentido. Está en manos de Margarita Marmolejos convertir la Editora Nacional en una entidad que irradie cultura, que ofrezca talleres, encuentros, peñas y homenajes.

Actividades importantes del martes en la feria

10:00 am: Obra teatral “El Principito”, Teatro Rodante Dominicano, Dirección General de Bellas Artes.

Lugar: Sala Carlos Piantini, Teatro Nacional.

10:00 am: Conferencia: “Recordando el holocausto”. Ponente: Karen Koenig. Presenta: Embajada de Israel.

Lugar: Sala de encuentros.

10:00 am: Coloquio “Polo Montañez, un poeta desconocido”. Expositores: Huchi Lora y Alfonso Quiñones.

Moderador: José Rafael Sosa.

Lugar: Pabellón Azul de la Poesía, Teatro Nacional

11:00 am: Proyección: Un pasaje de ida.

Lugar: Cine y Literatura (Cinemateca)

3:00 Pm: Conversatorio: “La novela generacional” por obra Cuando fuimos inmortales, con Gabriela Llanos y José Manuel Fajardo. Moderadora: María Elena Guilliani.

Lugar: Pabellón Animación a Lectura 5:00 Pm: : Coloquio: “El (en)canto de la sirena: la traducción como magia”. Con: Marco Oliveira (EE. UU./Brasil), Fabian Badejo (Nigeria/St. Marteen) y Chiqui Vicioso (RD). Moderadora: Emelda Ramos.

Lugar: Pabellón Azul de la Poesía, Teatro nacional

7:00 pm: Coloquio: “Memoria de la violencia: experiencia histórica/experiencia poética”. José Eduardo Agualusa (Angola), Raúl Zurita (Chile), Gioconda Belli (Nicaragua) y Tony Raful (RD). Moderadora: Isabel Lora.

Lugar: Sala de Letras

8:00 Pm: Puesta en circulación libros de la Editora Nacional en homenaje a Jeannette Miller: Vuelta al paraíso, selección y prólogo de José Alcántara Almánzar, y Jeannette Miller. Biografía gráfica, con prólogo de fray Jit Manuel Castillo. Presentan: José Alcántara Almánzar y fray Jit Manuel Castillo.

Lugar: Pabellón Jeannette Miller (Biblioteca Nacional).