El equipo de curaduría de la 6ta Feria Internacional de Títeres y Objetos dio a conocer las agrupaciones internacionales seleccionadas. El singular evento tendrá lugar del 5 al 17 de marzo. Organiza la Fundación Cúcara-Mácara Inc.



El evento está dirigido a niños, adolescentes y para toda la familia. Esta es su sexta edición. Y se aspira a aumentar la cantidad de personas que cada año asiste.



Después de una ardua tarea de evaluación de las 87 agrupaciones solicitantes de 24 países de todas las latitudes del mundo, se escogieron agrupaciones de Argentina, Cuba, España, República Checa y de República Dominicana, como país anfitrión.



La convocatoria, lanzada en el mes de diciembre, cerró el 13 de enero y conforme a las bases del llamado, la selección se les comunicó a las agrupaciones escogidas el 23 de enero recién pasado, las que se alegraron al recibir la noticia.



Compañías seleccionadas



Las compañías elegidas son: Teatro Piedra Libre + Chichina de Argentina, con su espectáculo Cami y el Dragón; de España vendrán las compañías, Ñas Teatro con El Faro de los Colores y Luz, Micro y Punto con Celeste; desde Cuba llegará Teatro Retablos con la obra El Ruiseñor; desde la República Checa The Old Actress Theatr con Mowgli, y Los anfitriones Teatro Cúcara-Mácara en presentación de la República Dominicana presentarán su nuevo espectáculo Cantares de Cigarra.



Basilio Nova, principal organizador, expresó que la FITO-RD, está concebida “como un moderno concepto de teatro que integra los objetos puros, los de uso cotidiano, transformados en ‘objetos encontrados’, para generar un nuevo lenguaje que deslumbra y nos transporta a un universo desconocido y apasionante”, al liberar a los objetos de su condición pasiva que la realidad les confiere, e incorporándolos a la escena de manera animada, los conecta con las nuevas tendencias mundiales del teatro para la infancia y la juventud”.



Esta feria de títeres y objetos se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo, realizando funciones simultáneas en salas teatrales púbicas e independientes como lo son la Sala La Dramática del Palacio de Bellas Artes, Chao Teatro, Teatro Guloya y Nova Teatro, respectivamente.



Los organizadores hacen hincapié en que las escuelas y colegios interesados en acercar a sus discípulos a este tipo de arte, deben coordinar sus visitas a través del teléfono (809) 3640802 o por correo electrónico a [email protected].

Ficha técnica

Evento: 6ta Feria Internacional de

Títeres y Objetos

Organización: Fundación Cúcara-

Mácara Inc.

Productores: Basilio Nova y Ana Giménez Grullón,

Fecha: 5 al 17 de marzo

Lugar: Sala La Dramática del Palacio de Bellas Artes, Chao Teatro, Teatro Guloya y Nova Teatro