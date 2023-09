La ternura, del director Vicente Villanueva, es una coproducción hispano-dominicana, de David Naranjo, Omar de la Cruz e Yvette Marichal. Entre los actores está Fernando Guallar, quien habló desde el Festival de San Sebastián para elCaribe.



Fernando Guallar es un actor que después de estudiar arquitectura, comenzó a actuar profesionalmente a los 27 años, tras estudiar varios años en una escuela de interpretación. Esta es la segunda película con Villanueva, pero ya tiene muchos roles en varios trabajos para TV y en otros cuatro largometrajes de ficción que, casualmente, son comedias románticas.



“Comienzas sabiendo que esta es una industria muy complicada y hay que encontrar un lugar, que todo el mundo quiere… En este momento estoy transitando un período de cambio, en el cual tengo claro el tipo de cine que quiero hacer y cuáles son los pasos. Y uno de ellos es que cuando llegó a mis manos La ternura, con un texto tan magnífico, como es el de esta película, basada en una obra de teatro de Alfredo Sanzol, que para mí es el mejor dramaturgo que hay en España ahora mismo, no tuve dudas. Quería enfrentarme a este reto. Para mí La ternura es un reto. A nivel profesional por distintos aspectos, desde hacer una obra en castellano antiguo, codearme con un elenco de actores que respeto y que he admirado durante muchísimos años, porque ahí hay íconos del cine español”, dijo.



Guallar asume dos personajes en la película. Su reto era “enseñar dos colores diferentes en el mismo proyecto. Una serie de cosas para mí tenía claro que tenía que pasar por esta película. Y ahora que ha pasado un año desde que la rodamos -¡porque siempre el período de ventana es tan largo!- estoy muy contento de haberme metido en esta aventura. Lo volvería a hacer. Y para mí va a suponer que mucha gente me vea en otro rol, en otro lugar, y con un equipo que me parece sobresaliente”.



“Lo más interesante, además de que hemos hecho una película muy poco habitual en el audiovisual español, porque tienes que andar con mucha prudencia y mucha humildad y saber que estas industrias son mucho más pequeñas que lo que está acostumbrado a ver el espectador medio, que son esas grandes superproducciones. Entonces para mí tiene un mérito brutal, porque con muchísimo menos recursos, muchísimo menos dinero, pero con una industria muy talentosa, llena de gente muy talentosa, hemos conseguido hacer una película que de repente rompe un poco con la tónica del cine que podamos hacer en este mercado, donde hay una gran producción en cuanto a efectos especiales. hemos roto un poco algunos códigos. Hay muy pocas películas españolas que puedan ser referentes como La ternura. Yo sí creo que así podemos establecer un antes y un después, para ser un poco más valientes con muchísima humildad, con los recursos que tenemos”, reconoció el actor en diálogo con elCaribe.



“Creo que se puede seguir haciendo un cine muy interesante. Y luego como actor, evidentemente ha sido un reto enfrentar un texto así en castellano antiguo… Es un texto delicioso. Como los clásicos. A mí me pasa una cosa con esos clásicos, que cuando los empiezas a recitar, se te llena la boca. Es delicioso. Te apetece decir esos textos. Están tan bien escritos, y con un léxico tan maravilloso. Que yo soy un enamorado de la lectura, y que me den un texto así, ¡es delicioso!”, manifestó con evidente pasión por su profesión.



“Hay seis actores en esta película, donde me incluyo, que hemos sido muy valientes. Nos hemos tirado a la piscina, nos hemos lanzado a todo lo que se nos ha propuesto, a todo lo que se nos ha pedido como intérpretes y yo estoy muy orgulloso de mi trabajo y del trabajo de mis compañeros”, aseveró Fernando.

Hablando de las comedias románticas, el periodista preguntó le propuso expresarse con honestidad. “Pues mira, siendo honesto yo valoro, agradezco y me divierto con las comedias románticas; pero es verdad que todos mis pasos que estoy dando ahora, van en función de intentar atraer otros géneros. Que se me ofrezca otro tipo de proyectos. Estamos en eso. Acabo de rodar ahora una película que no tiene nada ni de comedia ni de romántica. Estoy buscando drama, estoy buscando thriller, estoy buscando géneros, estoy buscando de todo. Para mí, al final lo que se parece más a mis años de estudios en la escuela de actuación es mi versatilidad como actor. Ya te digo, las comedias románticas tienen algo muy bonito, te la pasas bien. Pero evidentemente hay registros interpretativos que no aparecen en este tipo de películas y de guiones. Entonces no es una decisión a veces. Es el lugar donde te ubica la industria que poco a poco va cambiando. Y yo estoy deseando meterme en la oscuridad, en algún drama, o tragedia. Un lugar donde me desenvuelvo muy bien”, informó el actor.



A una pregunta sobre los mercados, en específico el latinoamericano, devolvió monedas: “Cuando hablo de industria, hablo más de historias. Priorizo mucho más las historias que los mercados. Tengo lazos con el mercado anglosajón, con el mercado alemán, con el mercado latinoamericano. A mí lo que me pasa, y en esto soy muy honesto, es que si leo un guión y veo un personaje que me interesa, voy con todo. En el momento que estoy en mi vida, estoy súper atractivo mezclarme con gente nueva, nuevas industrias, viajar, conocer. A mí ahora mismo eso me parece súper atractivo. Tengo mis representantes latinoamericanos. Llegan propuestas, otras no. Porque sabes que al final no hay tantos personajes que sean españoles… Pero me interesa muchísimo. Estoy súper abierto a viajar y a conocer, porque mientras más conoces y más te conoces, mejor actor serás”.