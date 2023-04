El Festival de Cannes que tendrá lugar del 16 al 27 de mayo próximos ha dado a conocer la lista de películas que serán la columna principal del evento.



Esta semana se dio a conocer que el filme de apertura del festival (fuera de competencia) sería Jeanne du Barry, de la actriz, guionista y directora francesa Maïwenn. Y el jueves, la nueva presidenta del festival Iris Knobloch y el director delegado Thierry Fremaux dieron a conocer la lista de la selección oficial.



El brasileño Karim Aïnouz, ganador del Premio Un Certain Regard 2019 por su película La vida invisible de Euridice Guzmao, es el único iberoamericano incluido en la selección oficial, con Firebrand, un drama de terror histórico en el que ha involucrado a Jude Law, Alicia Vikander y Michelle Williams, entre otros.



Uno de los más hondos exploradores de los fenómenos familiares, el ganador de la Palma de Oro con Un asunto de famila, Hirozaku Kore-eda, trae desde Japón el filme Monster.



Según la lista ha regresado el finés Aki Kaurismäki con Fallen leaves (Caen las hojas), mientras el varias veces nominado a los Oscar Wes Anderson, entre cuyas obras se encuentra El Gran Hotel Budapest, entrega ahora Asteroid City, parece que en otra tesitura.



El italiano Nanni Moretti (de la memorable comedia Habemus papam!) compite con Il sol dell’avvenire, donde como siempre forma parte de los protagónicos, junto a Mathieu Amalric y Margherita Buy. Otro italiano que regresa es el octogenario Marco Belocchio, esta vez con Rapito.



El ganador de Oscar, el director alemán Win Wenders, autor del documental sobre el Buenavista Social Club, irá a Cannes con Perfect days.



¿Recuerdan aquel canto a la ingenuidad que es Lázaro felice? Su directora, la joven guionista italiana Alice Rohrwacher estrenará mundialmente en la competencia su nueva película La chimera.



El turco Nuri Bilge Ceylan ganador en el 2008 del premio al mejor director propone Kuru otlar ustune (Hierbas secas)



Todd Haynes estuvo en el 2017 en Cannes con aquella maravillosa historia titulada Wonderstruck, con Julianne Moore y en los protagónicos el niño dominicano nacido en Nueva York Jaden Michael. Pues vuelve Haynes con May december.



El británico Ken Loach -que ganara la Palma de Oro en 2016 con I, Daniel Blake-, entregará este año The old oak, que cuenta la historia de refugiados sirios que llegan a una antigua aldea en el condado de Durham en el noroeste de Inglaterra. Nos espera un Cannes balanceado.

Otros filmes de la selección oficial

Sobresale la ópera prima Banel e Adama, de la senegalesa Ramata-Toulaye Sy. La ganadora de Cinefoundation en 1993, la austríaca Jessica Hausner compite con Club Zero. El británico Jonathan Glazer debuta en Cannes con The zone of interest. La tunecina nominada al Oscar Kaouther Ben Hania lleva Les filles D’Olfa. Por Francia Justine Triet sube con Anatomie d’une chute y Catherine Breillat con L’ete dernier. Regresa el viernamés Tran Anh Hùng con La passion de Dodin Bouffant y el chino Wang Bing compite con Jeunesse y tendrá special screenning de su Man in black.