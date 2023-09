El Festival de Cine de Fine Arts “Hecho en RD” comenzó la noche del miércoles 7 de septiembre con una gala de apertura y la proyección del filme Croma Kid y concluirá el 13, con proyecciones en Santo Domingo y Santiago.



El festival tendrá además de proyecciones de nuevos filmes dominicanos, lo que sus organizadores han llamado el “reestreno” de siete filmes criollos, así como la realización de conversatorios de temas interesantes relacionados con la industria del cine.



Una excelente noticia es que las películas “No es lo que parece”, de David Maler; “La familia Reyna”, de Tito Rodríguez; “Veneno” de Tabaré Blanchard; “Hotel Copelia”, de José María Cabral; “Papi”, de la novela homónima de Rita Indiana; “Mis 500 locos” de Leticia Tono, y “La Gunguna” de Ernesto Alemany, se estarán proyectando desde hoy día 7 hasta el 13 de septiembre en Fine Arts Cinema Café at Novocentro y en Plaza Internacional en Santiago, simultáneamente.



Reflexiones necesarias



Este 7 de septiembre comienzan las charlas en Fine Arts Novocentro a las 6:00 pm, dirigidas a estudiantes de cine, con el tema “Detrás del lente: el arte de la dirección de fotografía en el cine”, con Oliver Mota y Chelín.



Para el 8 está prevista “El desdoble de la actriz en la narrativa cinematográfica”, con la participación de Fidias Peralta, Magdiel Ugaz y Judith Rodríguez.



Se supo también que el lunes próximo la charla acerca de “¿Cómo armar tu proyecto cinematográfico? Artículos 34 y 39”, un acercamiento a la Ley del Fomento de la Industria Cinematográfica, en el que participarán Esteban Martin y Laura Castellanos.



Por último, el martes 12, a las 4:30 pm, en la Plaza Internacional de Santiago, Natalia Fleitas, Arlette Sanz y José Enrique Rodríguez ofrecen la charla “Tú puedes ser parte de la industria”.



Los cortometrajes



Entre los cortos que se podrán ver en esta versión está el esperado drama de Amelia Deschamps “In Search of the Blue Heart” (En busca del corazón azul), que significa su debut como directora.



También se verán “Un gavillero en la Sierra” de Ricardo Ariel Hidalgo, así como “Carta malva: Poniatowska y Dominicana conversan”, documental de Angélica Noboa, “Vidilla”, de Manuela Hidalgo y el drama de Tony Bacigualuppe “La niña de los dulces”. Así mismo cortos de estudiantes de Unibe: “Cuando fui grande” y “Josefina”; Pucmm: “Rêverie”, “1994”, “Güibia, la joya perdida” y “Taita”; Chavón: “Sol Azul”, “Raíces” e Intec: “Amadí” y “El viaje”.

Películas en competencia antes del domingo

“La hembrita”, de Laura Amelia Guzmán, jueves 6:50 pm

“Otra historia de crimen” jueves, 9:15 pm

“O+” viernes, 7:00 pm

“Yaque” viernes, 9:15 pm

“El mundo que nos rodea” sábado, 4:00 pm

“El método” sábado 6:45 pm