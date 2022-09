Email it

“Stand Viejos”

Los humoristas Jochy Santos, Felipe Polanco “Boruga” y Cuquín Victoria tienen una cita con su público este próximo 16 de septiembre en Escenario 360, para presentar su show “Stand Viejos”. Bajo la producción de Ramsés Peralta, regresa uno de los shows de humor más exitosos, en donde se conjugan los chistes, anécdotas, parodias, cuentos, imitaciones, stand up; un show completo donde estos veteranos se unen con un solo objetivo: hacer reír al público. Con la participación especial de Eduardo Santos

Lugar: Escenario 360, Plaza Galería 360

Hora: 8:30 P.M.

Fecha: viernes 16 de septiembre

Precio: desde RD$2,000 hasta RD#3,000

Padre e hijo acústico

El cantautor dominicano Pavel Núñez se presentará junto a su hijo Ariel Núñez, en un concierto acústico y en compañía de sus guitarras, bajo la temática “Padre e hijo acústico”. El concierto promete ser una entrega interactiva con ambos intérpretes y el público, tocando a ritmo de guitarra los éxitos en la carrera de Pavel, así como nuevas composiciones.

Lugar: BAR LUCíA 203

Hora: 8:00 P.M.

Fecha: viernes 16 de septiembre

Precio: RD$2,000

Bodies Cuerpos Humanos Reales

Continúa disponible para la República Dominicana la exhibición educativa más vista a nivel mundial con la más impresionante y completa muestra de órganos, torsos y cuerpos enteros preservados para su exposición.

Lugar: Centro comercial Sambil

Hora: 12:00 M

Fecha: hasta el 31 de octubre

Precio: $400 adultos y $250 niños

Jet Set 54: Crystal Waters

Fiesta donde se recreará el ambiente de la famosa discoteca “Studio 54” con la presentación en vivo de Crystal Waters y shows en vivo de los 70, 80’y 90’ Evento para mayores de 18 años. Cantidad limitada hasta agotar existencia.

Lugar: Jet Set Club, Santo Domigo

Hora: 9:00 P.M.

Fecha: viernes 16 de septiembre

Precio:RD$2,710

Tamo Aquí

Los artistas alternativos Diómedes Jiménez, Inka, Jaen Is Cooking y Calizan presentarán lo mejor de su música este sábado en su concierto “Tamo aquí”, directamente desde el restaurante vegetariano EatWise, en un encuentro totalmente alternativo y accesible para todos los amantes de este género musical.

Lugar: restaurante vegetariano, Eatwise, Zona colonial

Hora: 9:00 P.M.

Fecha: sábado 17 de septiembre

Precio: RD$400

Egleyda Belliard

Egleyda Belliard, cantante, ministro y adoradora de la música cristiana dominicana llevará su adoración cantada este próximo sábado a viernes 16 de septiembre a Auditorio Plaza Sambil con su concierto y grabación en vivo. La también productora estará interpretando un repertorio lleno de adoración que incluye títulos como “Esta es mi fe”, “Dios no ha terminado contigo”, “Guerreras”, y otras.

Lugar: Auditorio Plaza Sambil

Hora: 6:00 P.M.

Fecha: viernes 16 de septiembre

Precio: desde 6:00 PM hasta RD$1,000



Hoy no me puedo levantar

El espectáculo, que adopta el título de la canción del mismo nombre contenida en ¨Mecano, el primer LP del grupo editado en 1982, trata de ser un reflejo de la movida madrileña; un movimiento contracultural surgido durante los primeros años 80, donde se propina el desarrollo de una cultura alternativa a nivel social e ideológico y que se caracterizó por iniciar un profundo cambio en la forma de vida establecida hasta entonces, especialmente entre los jóvenes.

Lugar: Sala Carlos Piantini, Teatro Nacional

Hora: 8:30 P.M.

Fechas: 16, 17 y 18 de septiembre

Precio: desde RD$2,250 hasta RD$3,750