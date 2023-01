Email it

Teacher Mechy



Protagonizada por Cheddy García, Chelsy Bautista, Irving Alberti y Francisca, todos bajo la dirección del experimentado actor y director Frank Perozo, acaba de estrenarse esta comedia este 5 de enero.



“Teacher Mechy” está basada en una historia vivida por Cheddy García en la realidad, cuando no era la figura querida y popular, sino una simple maestra que trataba de sobrevivir.



La sinopsis cuenta que sespués de Mercedes vivir unos años en NY, decide regresar a Santo Domingo al enterarse que su hija Saray está embarazada.



Con la culpa de haber abandonado tanto tiempo a su familia, empieza a buscar trabajo en la capital para poder subsistir y ayudarles.



Después de ir a varios lugares y no conseguir empleo, encuentra una oportunidad en un colegio de clase alta, pero como profesora de danza moderna.



Mercedes acepta el trabajo, pero solo hay un problema, ella no tiene ni idea que es ser una profesora de danza y mucho menos de danza moderna.



Cine: Caribbean Cinemas

Hora: 03:35 PM 04:45 PM 06:00 PM 07:10 PM 08:25 PM 09:35 PM

Fechas: Sabado 7 y domingo 8 de enero

Precio: Varios

Avatar: El camino del agua

La nueva película de James Cameron termina su tercera semana en cines. Con un presupuesto de entre 355-460 millones de dólares, lleva recaudados US$1,482,683 42, según datos del 4 de enero de Box Offie Mojo, IMDB.



Disney ha anunciado estrenos de hasta la quinta entrega. ‘Avatar 3’ está prevista para el 20 de diciembre de 2024, mientras que ‘Avatar 4’ el 18 de diciembre de 2026 y ‘Avatar 5’ el 28 de diciembre de 2026.



El espectáculo visual empieza contando la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los persiguen, lo que tienen que hacer para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida y las tragedias que sufren. Protagonistas: Sam Worthington, Zoe Saldaña y Kate Winslet.

Cines: Downtown caribbean cinemas

Hora: 12:40; 4:15; 8:20 Pm

Fecha: sabado 7 y domingo 8 enero

Precio: varios

M3GAN

Estrenada este 5 de enero, M3GAN es un filme de horror, ciencia ficción y suspenso, para mayores de 13 años. Portagonizada por Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng, y dirigida por Gerard Johnstone.

Sinopsis: Un ingeniero en robótica de una empresa de juguetes construye una muñeca realista que comienza a cobrar vida propia. M3GAN es una maravilla de la inteligencia artificial, una muñeca parecida a un humano programada para ser la mejor compañía de un niño y aliada de un padre. Puede escuchar, mirar y aprender mientras se convierte en amiga y protectora, para el niño al que está vinculada. Cuando Gemma se convierte en la cuidadora de su sobrina Candy, huérfana de 8 años, decide unir su prototipo de M3GAN con Candy en un intento de solucionar ambos problemas, una decisión que tendrá consecuencias inimaginables.

Cines: Downtown caribbean cinemas

Hora: D02:15 PM 04:40 PM 07:05 PM 09:30 PM

Fecha: 7 y 8 de enero



La farsa

Pierre Niney, Isabelle Adjani y François Cluzet protagonizan este filme de estreno, escrito y dirigido por Nicolas Bedos.



Sinopsis: Adrien, un atractivo bailarín cuya carrera se vio truncada por un accidente de moto, derrocha su juventud en la ociosidad. Su vida cambia cuando conoce a Margot, que vive de estafas y manipulaciones amorosas.

Cine: Fine Arts Novo Centro

Hora: 05:10 PM 07:15 PM 09:25 PM

Fechas: 7 y 8 de enero