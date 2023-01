Email it

Royal Opera House



La Temporada 2022/ 2023 del Royal Opera House, podrá ser admirada en pantalla grande, en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Los deslumbrantes directores del Royal Ballet encabezan una velada que no debe perderse, sus brillantes talentos encajan perfectamente en un aniversario de diamantes. Celebrando el 60 aniversario de The Friends of Covent Garden, este programa reconoce el increíble apoyo de todos los Amigos de ROH del pasado y del presente. Incluye estrenos y reposiciones.

Lugar: Sala Carlos Piantini,

Teatro nacional

Hora: 5:30 de la tarde

Fecha: 15 de enero

Precio: RD$1,030

Bodies

La famosa exposición de cuerpos humanos es perfecta para todas las edades educativas y su objetivo es dar a conocer los secretos de la anatomía humana a través de un viaje educativo sobre lo que realmente esconde la piel, mostrando como nunca antes, el funcionamiento de la maquina más perfecta jamás creada: el cuerpo.

Lugar: Sambil

Hora: 12:00 pm en adelante

Fecha: 15 enero (último día)

Precio: RD$300 niños; RD$450

Diego Jaar

El cantautor Diego Jaar, ganador de un popular concurso televisivo para intérpretes musicales, celebrará su 30 cumpleaños en el Bar de Casa de Teatro. Sus canciones intimistas, donde canta al amor y el desamor, entre otros temas que le son afines, serán escuchados en su concierto.

Lugar: Casa de Teatro

Hora: 9:30 pm

Fecha: Sábado 14 de enero

Precio: RD$1,400

Laura Rivera

Una de las mejores voces dominicanas de ahora ofrece este fin de semana un recital en su gira de bares, justamente en el bar La Otra, de Bella Vista. La respaldan Brugal y Tecqueray.

Lugar: Bar La otra, Av. Rómulo Betancourt No. 1300

Hora: 9:00 pm

Fecha: Sábado 14 de enero

Precio: entrada libre

Live Concert Series

El primer evento del año 2023 en Republica Drewing será con Isaac Hernández y su Jazz Afrodominicano. Sus álbumes Perspectiva y Raíz van desde lo puramente Jazz hasta unas mezclas con repiques de güira y tambora que rayan en el merengue sin perder la delicadeza melódica del Jazz.

Lugar: Republica Drewing, Calle Isabel la católica 114, ciudad colonial

Hora: 9:00 pm

Fecha: viernes 13 d enero

Precio: Desconocido

Cuentos a orillas del mar

Freddy Ginebra encabeza una muy interesante troupe, para un fin de semana en show familiar, presencial y participativo. Le acompañan Ivo Sifredi, el trovador cubano Celestino Esquerré, Amanda, Gervasio y El Principito. El show contiene títeres, por supuesto música e historias inolvidables e inspiradoras en la voz del propio Freddy.

Lugar: Casa de Teatro

Hora: 6:30 de la tarde

Fecha: sábado 14 y domingo 15 de enero

Precio: RD$500

Museo Trampolín

En el Museo Trampolín los niños asisten con sus familias o con sus colegios y escuelas a descubrir el universo de una manera nueva con el uso de la tecnología actual.

Situado en una de las edificaciones más antiguas del Nuevo Mundo, en la primera calle trazada en la hoy Ciudad Colonial de Santo Domingo de Guzmán, observan el pasado del planeta Tierra, y los mundos que con el desarrollo de la ciencia y la técnica. Salas: Universo, planeta Tierra, Paleomundo, Energía Laberinto de colores, Ecología; Naturaleza, relación y equilibrio; Ser Humano, Sociedad y Tekpolín

Lugar: Casa Rodrigo de bastidas, Calle Las Damas

Hora: 9:30 am a 5:30 PM

Fecha: sábado y domingo

Precio: RD$100