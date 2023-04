Email it

La Cenicienta, un musical para toda la familia



Probablemente no haya cuento popular más global y amado que La Cenicienta. Detrás de esta historia irían Caperucita, El patito feo, Pinocho, Peter Pan, Aladino y la lámpara maravillosa, El soldadito de plomo, Hansel y Gretel, Ricitos de oro, por solo mencionar algunos, cuyo orden no significa mayor o menor importancia. La producción de Cecilia García implica una valentía enorme, ante una costosa puesta en escena de Carlos Espinal, con libreto original y música y letra de Frank Ceara, con lo cual han logrado uno de los productos más exportables de las industrias culturales. Ese potencial, sin embrago parecería cuesta arriba. Sería maravilloso que Pro Dominicana experimentara con este ejemplo sobre cómo exportar el arte. Se trata de un musical original, basado en uno de los más antiguos cuentos cuyos orígenes se pierden en la memoria histórica, pues desde antes del antiguo Egipto al Imperio Song de China, se han encontrado jirones de lo que cuenta. Este fin de semana es el último… Ojalá que no. Pero así es. Una de las mejores muestras de teatro musical que se hayan hecho en el país vuelve a subir a escena este fin de semana. La familia dominicana merece ver esta historia llena de fantasía y esperanza.

Obra: La Cenicienta

Producción ejecutiva: Cecilia García

Dirección artística: Carlos Espinal

Libreto original, letra y música: Frank Ceara

Arreglos: Pengbian Sang

Escenografía, vestuario: Marcos Malespín

Elenco: Gabriela Gómez (Cenicienta)

Juanma García (Príncipe)

Cecilia García (Madrastra Mortifa)

Luz García (Hada madrina)

Hony Estrella (la reina)

Miguel Lendor ‘Papachín’ (Rey)

Ana Rivas y Carolina Rivas (hermanastras Drizella y Anastasia)

Raeldo López (Lugarteniente del Rey)

El 58 aniversario de la Guerra de Abril será recordado con un documental



El largometraje documental “Caamaño, de militar a guerrillero”, escrito y dirigido por el cineasta René Fortunato será presentado este sábado 22 de abril a las 6:30 p.m. en el parque Colón de la ciudad de Santiago de los Caballeros.



La proyección gratuita que narra la vida del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, se hará con motivo del 58 aniversario de la Revolución Constitucionalista de 1965.



El acto de recordación y homenaje al héroe de la guerra patria de abril de 1965 es organizado por Videocine Palau, el canal oficial de René Fortunato en YouTube y cuenta con el apoyo de varias organizaciones gremiales y profesionales de la ciudad de Santiago.



Esta reciente producción del cine dominicano, “Caamaño, de militar a guerrillero”, contó con la participación de un grupo de destacados profesionales, entre los cuales se destacan Alex Mansilla en la música original, Gustavo Olivo, René Alfonso y Miguel Susana en la narración, Cristian Valerio, edición-postproducción y Matty Vásquez en la producción ejecutiva, entre otros.



Con una duración de ochenta y cinco minutos, “Caamaño, de militar a guerrillero”, muestra, con imágenes y sonidos de la época, la dramática historia del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, a partir de su salida de la República Dominicana en el mes de enero de 1966.



Agregado militar de la embajada dominicana en Londres, Inglaterra, viaja clandestinamente a Cuba, donde se entrena en guerra de guerrillas durante cinco años, hasta que finalmente encabezó, en 1973, el desembarco guerrillero de Playa Caracoles, donde su vida tiene un trágico final.



René Fortunato exhortó al público de Santiago, especialmente a profesores y estudiantes, a asistir temprano al parque, porque se realizarán diversas actividades en las primeras horas de la tarde antes de la proyección del documental, entre ellas la venta a precio de costo de todos sus documentales anteriores a este sobre Caamaño.



Recordó el reconocido cineasta dominicano, autor de “Abril, la trinchera del honor”, que lo que sucederá en la calle Cuba el próximo sábado 22 es otra experiencia de “Cine dominicano en medio de la calle”, la cual comenzó en abril del 2005 en la calle Palo Hincado frente al parque Independencia de Santo Domingo en el 40 aniversario de la Guerra de Abril. Luego se repitió en abril del 2011, 46 aniversario de abril, en la calle Alejo Martínez frente al parque Duarte de San Pedro de Macorís, entre otros lugares y ciudades de República Dominicana.

Adónde ir…

Mes de la danza

Los espectáculos gratuitos serán protagonizados por el Ballet Nacional Dominicano, la Escuela Nacional de Danza, el Ballet Folclórico Nacional, Escuela Nacional para Sordos, Academia Ballet Concierto Dominicano y Royalty Dance Crew.



El Centro Comercial Galería 360 celebra desde este sábado, a las 5:00 p.m., el Mes de la Danza con una amplia propuesta artística que reunirá en el lobby central del establecimiento, a destacadas compañías de danza.



La programación se inicia este sábado con la actuación de bailarines y bailarinas de la Escuela Nacional de Danza de la Dirección General de Bellas Artes.



Rosanna Encarnación, gerente de mercadeo de Galería 360, al ofrecer los detalles de la iniciativa destacó que el 29 de abril de cada año se conmemora el Día Internacional de la Danza, ocasión que ya forma parte de la programación del centro comercial.



“Se ofrecerá de manera gratuita diferentes espectáculos, con la participación de las compañías oficiales, durante todos los fines de semana del mes de abril y hasta el domingo 14 de mayo, en el lobby central, espectáculos de danza en los que el público podrá apreciar el avance y dominio de la técnica del talento dominicano”, puntualizó Rosanna Encarnación.



El programa de actividades que estará realizando Galería 360, por motivo de la fecha incluye danza clásica, urbana, contemporánea, folclórica, afro y jazz. Calendario de Presentaciones:



Además de la Escuela Nacional de Danza, participarán el Ballet Concierto Dominicano que subió a escena pasado 16 de Abril. El Día Internacional de la Danza fue conmemorado con la actuación del Ballet Nacional Dominicano.



El Ballet Folclórico Nacional continuará con las presentaciones el 30 de abril a las 5:00 pm. El 13 de mayor se presentará la Escuela Nacional para Sordos – 13 de mayo. 5:00 p.m. y el cierre de la propuesta está pautada para el 14 de mayo con la participación de Royalty Dance Crew.

La programación

• “Celebrando la Danza” por Ballet Nacional Dominicano – 29 del mes de abril. 5:00 pm.

• “Ritual Bajo la Luna Nueva” por el Ballet Folklórico Nacional – 30 del mes de abril. 5:00 pm.

• Presentación de baile por la Escuela Nacional para Sordos – 13 de mayo. 5:00 pm.

• “Quisqueya, una Alegoría Dominicana” por Royalty Dance Crew – 14 del mes de mayo. 5:00 pm.