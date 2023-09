Ricky Martin Sinfónico



Sin dudas uno de los artistas más queridos de Latinoamérica, Ricky Martin regresa con un concepto sinfónico, donde no pueden faltar sus temas de siempre, con arreglo para gran orquesta. Viene de la mano de Gamal Haché a Altos de Chavón.



Lugar: Altos de Chavón

Hora: 8:30 pm

Fecha: 7:00

Precio: GENERAL RD$5,900, VIP RD$8,900, FRONT STAGE RD$27,900

Danny Ocean



La música del venezolano Danny Ocean retumbará en el Pabellón de Volleyboll en su “Danny Ocean 2023 Tour”. Me rehúso; Fuera del mercado; Mónaco; Dembow y otros temas serán coreados por su fanaticada dominicana… y claro venezolanos y de otros lares también.



Lugar: pabellón de Voleibol

Hora: 8:30 pm

Fecha: 2 de septiembre

Precio: Special Guest Desde RD$10,000; VIP A1-A3: RD$8,000; VIP B1-B3 RD$7,000; Platea Central RD$5,000; Platea Lateral RD$4,000

Yiyo Sarante



El salsero con más respaldo de popularidad en el país, Yiyo Sarante, lleva su salsa este viernes 1 de septiembre al Hard Rock Café Santo Domingo.



Lugar: hard Rock café Santo Domingo

Hora: 9:00 pm

Fecha: Viernes 1 de septiembre

Precio: FRONT STAGE RD$6,260, SPECIAL GUEST RD$4,920, VIP RD$2,680, GENERAL DE PIE RD$2,235, GENERAL 1ER PISO RD$1,785, GENERAL 2DO PISO RD$1,785

Pamel

Uno de los cantautores más interesantes de la penúltima generación, Pamel Mancebo, se presentará en La Tabla (Virgilio Díaz Ordoñez, No. 201).



Lugar: La Tabla

Hora: 8:30 pm

Fecha: sábado, 2 de septiembre

Precio: RD$1,080 (Tix.do)

Gala de coronación



Este domingo será la gala de selección de la beldad que representará al país en el certamen Miss Universo, un esfuerzo que realiza la incansable Magaly Febles. ¿Será que este año la corona mundial viene para el país?



Lugar: Centro de convenciones Sambil

Hora: 8:30 PM

Fecha: domingo, 3 de septiembre

Precio: SPECIAL GUEST A1 RD$5,000, SPECIAL GUEST A2 RD$5,000, VIP RD$3,000, GENERAL RD$2,000

Algunas actividades del 1, 2 y 3 de septiembre

Viernes 1 de septiembre

9:00 am: Presentación del libro Tengo algo que decir, no tengo que decir algo, escrito por estudiantes de Secundaria Babeque. Presentador: Yuan Fuei Liao.

Lugar: Pabellón Azul de la Poesía

7:00 pm: Coloquio: “Identidad, ¿jaula o mochila?”. Expositores: Lucrecia Zappi (Argentina/Brasil), Carmen Posadas (Uruguay/España) y José Eduardo Agualusa (Angola). Moderador: Rafael Hernández.

Lugar: Pabellón Identidad y Ciudadanía

Sábado 2 de septiembre

4:00 pm: Coloquio: “Diáspora, situación cultura dominicana, propuestas”. Expositores: Jimmy Valdez-Osaku, Eugenio García Cuevas y Kianny Antigua. Moderador: Eugenio Camacho.

Lugar: Pabellón Identidad y Ciudadanía

7:00 pm: Recital: “La filosofía del instante: lectura continua de poemas brevísimos”, a cargo de Mario Bojórquez (México), Puro Tejada, Mateo Morrison, Carlos Roberto Gómez Beras (PR/RD), Jennet Tineo, Isis Aquino, Víctor Andrés de Óleo, Roberto Amézquita (México), Christian Encarnación, Dulce Elvira de los Santos, Racso Pérez Morejón (Cuba), Rafael García Bidó y Tomás Castro.

Lugar: Pabellón Azul de la Poesía

Domingo 3 de septiembre

11:00 am: Proyección y cinefórum: La Gunguna (2015 – 87 min).

Lugar: Cine y Literatura

3:00 pm: Coloquio: “Música y poesía”. Expositores: Virna García, Claudio Cohen y Manuel Cubilete. Moderador: José Peguero.

Lugar: Pabellón Azul de la Poesía

4:00: Coloquio: “El Caribe: la diversidad encantada”. Expositores: Alberto Garrido (Cuba), Reina Rosario (RD) y Milagros González Rodríguez (PR). Moderador: Rafael Anglada.

Lugar: Pabellón Identidad y Ciudadanía

5:00 pm: Coloquio: “En defensa del libro y la lectura”. Expositores: Laura Niembro (México), Manuela Ribeiro (Portugal) y Eva Orúe (España). Moderadora: Sandra Alvarado.

Lugar: Pabellón de Animación a la Lectura

5:00 pm: Coloquio: “Medio siglo de arte y espectáculo: reseña de la columna ‘Arte Nacional’, publicada desde 1973 en el periódico El Nacional”. Expositores: Joseph Cáceres, Máximo Jiménez y Carlos T. Martínez. Moderadora: Wanda Sánchez.

Lugar: Pabellón Identidad y Ciudadanía

5:00 pm: Taller de poesía: “¿Cómo se escribe hoy un poema en África, Asia, Europa, América y Oceanía? ¿Cuáles son los temas y procedimientos de los poetas actuales en los cinco continentes?”. Tallerista: Roberto Amézquita (México).

Lugar: Pabellón Azul de la Poesía