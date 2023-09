Sigue abierta hasta diciembre



La Bienal Nacional de Artes Visuales continúa abierta en el Museo de Arte Moderno hasta mediados de diciembre. Las autoridades del Ministerio de Cultura han informado que existe la disponibilidad para escuelas, colegios, instituciones y demás coordinen gratuitamente visitas grupales con guías. Estas visitas guiadas permiten comprender mejor los caminos de las artes visuales actualmente en República Dominicana.



Como parte de la Bienal de Artes Visuales se expone Happy: ensayos sobre la obra de Jorge Pineda, que antes se expuso en el Centro León de Santiago, entre diciembre del 2022 y julio del 2023.



Lugar: Museo de Arte Moderno, Plaza de la Cultura

Hora: de 10:00 am a 6:00 pm

Fecha: 15, 16 y 17 de septiembre

Precio: Entrada libre

Jazz y María Toro



El Centro Cultural de España presentará este sábado el libro The spanish real book, una selección de 363 partituras de temas originales de jazz hecho por músicos nacidos o residentes en España. Enseguida un concierto de la flautista española María Toro, cuya idea nace en el flamenco, crece en el jazz y habla en un lenguaje propio que va mostrando al unirse a músicos, lo mismo de su país que de Estados Unidos o Brasil.



Lugar: Patio del Centro Cultural de españa

Hora: 8:00 pm

Fecha: Sábado 16 de septiembre

Precio: Entrada Libre hasta completar aforo

Gordos



Gordos, una comedia musical de mucho peso, basada en la historia de Jhonny, un adolescente que sufre de obesidad desde su niñez y sueña con bailar. Su historia muestra cómo se siente respecto a su condición física y las situaciones emocionales con las que ha tenido que lidiar.



Lugar: Sala Manuel Rueda, Escuela Bellas Artes

Hora: 8:30 pm (sábado también 4:00 pm)

Fecha: 15, 16 y 17 de septiembre

Precio: PLATEA CENTRO RD$2,545; PLATEA DERECHA E IZQDA RD$2,190; BALCON DERECHO, CENTRO e izquierdo RD$1,785

Woman power



El microteatro es al teatro como el cortometraje al cine.



La posibilidad de proponer obras que se desarrollen en pocos minutos, es uno de los pocos legados quizás positivos que nos ha dejado la pandemia. También es algo que las nuevas generaciones de teatreros han hecho suyo.



Tres obras cortas escritas por Susy Aquino Gautreau y dirigidas por Iván Mejía ocupan la temporada de Microteatro Santo Domingo hasta el 8 de octubre.



A través de estas obras la joven Susy, que además de comunicadora y rapera es escritora y actriz, celebra a la mujer y plasma sus vivencias.



La primera de las obras se titula “La teta power”, interpretada por la propia Susy Aquino, que representa a una conferencista motivacional sobre lactancia materna.



“¿Sugar o colágeno?”, es la segunda pieza que tiene como actrices a Belle Guzmán y Violeta Ramírez.

Esta es una historia sobre los sentimientos encontrados de las mujeres cuando van entrando en los 30 años y ya no se sienten tan jóvenes.



La refrescante propuesta teatral pone sobre el tapete la disyuntiva de qué le conviene más a las mujeres en esa edad, si un pretendiente más joven o uno más adulto.



Finalmente está “¡Déjalo y cásate!”, con las actrices Dalia Castro y Natalia Fermín, que relata la encrucijada de muchas mujeres que quieren casarse, pero no se dan cuenta de que la pareja que tienen no tiene intenciones de formalizar un matrimonio.

La puesta en escena busca darles herramientas para reconocer esta realidad y saber qué hacer para casarse ya sea con ese pretendiente o con otro.



Lugar: Microteatro Santo Domingo (calle josé reyes No. 107, esquina Salomé Ureña

Hora: Vie y Sab desde las 8:00 pm; dom desde las 7:00 pm

Fecha: 15, 16 y 17 de septiembre

Precio: RD$350