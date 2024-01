La Megaparranda Navideña

Se harán los tres últimos conciertos de cierre, que habían sido pospuestos por lluvias. Este viernes 5 de enero a las 7 p.m. en Baní: Joe Vera en concierto, en el parque frente a la alcaldía. El sábado 6 a las 7 p.m. en Moca: Fernando Villalona, Fefita la Grande y Steffany Constanza. El domingo 7 enero en San Cristóbal (Ave. Constitución, frente a la Alcaldía): Jandy Ventura y El Legado; Fernando Villalona, Steffany Constanza y Kiko el Crazy, estarán en tarimas.



Lugar: Baní, Moca y San Cristóbal

Hora: 7:00 pm

Fecha: Viernes 5, Sábado 6 y DOmingo 7

Precio: Gratis

Fiestón de Despedida

Mirian Cruz y Chiquito Team Band despiden a los hermanos de la diáspora que vinieron a recibir el Año Nuevo con su familia y en su patria. Uepa Tickets expende los boletos.



Lugar: Hard Rock Café Santo Domingo

Hora: 9:00 pm

Fecha: Sábado 6 de enero 2024

Precio: FRONT STAGE: RD$6,000; SPECIAL GUEST: RD$5,500; VIP: RD$4,000; GENERAL 1ER PISO RD$3,000; GENERAL 2DO PISO: RD$3,000

Joe Veras y UrBanda



El popular bachatero Joe Veras conocido como “El hombre de tu vida” y Urbanda, se presentan en La Fiesta de los Reyes Magos. En el centro de entretenimiento Agua Azul, de Mao Valverde.



Lugar: Agua azul, Mao, Valverde

Hora: 8:00 de la Noche

Fecha: Sábado 6 de enero

Precio: RD$1,000

Marel Alemany en Casa de Teatro



El cantautor Marel Alemany, radicado actualmente junto a su familia en Canadá, se presentará dos noches seguidas en el Bar Mesita de Noche, de Casa de Teatro, donde presentará sus canciones conocidas y las de nueva creación.



Recibir el año en su país es la ocasión para reencontrarse con los amantes de su música. Autor de temas como Llévatelo todo; Mi animal; Carne; Lucecita; Palabras en el aire y muchas más, es unreferente de la música de autor en su generación.



Lugar: Bar Mesita de Noche, casa de Teatro

Hora: 9:00 pm

Fecha: Viernes 5 y sábado 6 de enero

Wason Brazobán



El concierto con el cual el más romántico de los románticos compositores e intérpretes dominicanos de hoy, Wason Brazobán, celebra el Día de Reyes y el nuevo año. Dejará escuchar temas como Errores que besan rico, La mujer que a mí me gusta, No me acostumbro, La mala, Fue un placer perderte, entre muchas otras canciones que establecen una conexión instantánea con su público, mayoritariamente femenino.



Lugar: Club Amaprosan, Santiago de los caballeros

Hora: 10:00 de la noche

Fecha: Sábado, 6 de enero

Precio: RD$1,500 (en preventa en todoticket.com).

Raulín Rodríguez



Uno de los más queridos bachateros, conocido también como El Cacique, Raulín Rodríguez, lleva música para el Día de Reyes hasta San Francisco de Macorís. Medicina de amor, Hoy que tú no estás, Si algún día la ves, Dos mujeres para mí, Ay hombre, y Arráncame la vida, son algunos de sus éxitos.



Lugar: Club El Mayorista, san Francisco de Macorís

Hora: 10:00 de la noche

Fecha: Sábado 6 de enero

Precio: RD$2,000