Alejandro Fernández



El Potrillo desembarca este viernes en el estadio Olímpico de la mano de Saymon Díaz, con su gira Amor y Patria. La misma ha llevado a este ícono de la música mexicana a recorrer el mundo, regalando a sus fans la oportunidad de sumergirse en una experiencia única que fusiona lo mejor de su repertorio romántico con el regional mexicano.



Las puertas se abren a las 6:00 de la tarde. El inicio del concierto está previsto para las 8:30 de la noche.

Patrocinan: Coca Cola, Presidente, Seguros Reservas.



La compra de boletas es a través de la plataforma tuboleta.com.do



Lugar: Palacio de los deportes

Hora: 8:30 pm

Fecha: Viernes 9 de febrero

Precio: Special Guest Desde RD$27,600, VIP A Desde RD$12,765, VIP B RD$8,050, Platea RD$6,095, Balcón Central RD$5,060, Balcón Lateral RD$4,485

En La Vega



Los regaetoneros boricuas Jowell y Randy y el salsero dominicano Yiyo Sarante son las atracciones musicales del más importante carnaval dominicano el de La Vega, en la segunda salida de los diablos cojuelos. la gran tarima ubicada en la avenida Pedro A. Rivera a partir de las 7:00 de la noche después del desfile de los 180 grupos de diablos cojuelos.

Lugar: La Vega

Hora: 7:00 pm

Fecha: domingo 11 febrero

Precio: Gratis

Sosúa



El Súper Mega Turicarnaval este domingo 11 de febrero en el helipuerto de Sosua, a las 8 de la noche, se podrá disfrutar en concierto a Fernando Villalona, Alex Matos y Chimbala. Con el patrocinio de cerveza Presidente, Pepsi, Barceló, AyB electromuebles. Con el apoyo del alcalde Willy el Chamo y el presidente Luis Abinader, siempre contigo.

Lugar: Helipuerto de sosúa

Hora: 8:00 pm

Fecha: domingo, 11 de febrero

Precio: gratis

Samaná

Se va a gozar este sábado 10 de febrero desde las 7:00 de la noche en el Malecón de Samaná, con la magia de la bachata de Eudis el Invencible, el poder carismático de Bullin 47, y el diamante azul de la música urbana Chimbala. El alcalde Nelson Nuñez y el presidente del pueblo Luis Abinader, regalan este concierto al pueblo que tanto trabaja y hace por preservar su cultura.

Lugar: Malecón Samaná

Hora: desde las 7:00 pm

Fecha: sábado 10 de febrero

Precio: Gratis

Bonao



Después del desfile de comparsas y diablos cojuelos del carnaval este domingo, en el parque Duarte de Bonao, se presentará en tarima el merenguero urbano Alá Jazá, quien interpretará seguramente temas suyos como Mi forma de ser, Si no me amas, Popurrí pal Pueblo, Nadie se meta, Mujeriego, Se me parte el alma y Corazón en soledad, entre muchos otros. Tambioén se presentará el músico local Luis López y su grupo.

Lugar: parque duarte, Bonao

Hora: después del desfile

Fecha: domingo 11 de febrero

Precio: gratis